Sono nate le tartarughe. Si sono schiuse 51 uova. La gioia dei volontari che le hanno vegliate

Le uova che si schiudono e dalle crepe spuntano, a vedere per la prima volta la luce della vita, delle minuscole tartarughine che si fanno strada lentamente tra la sabbia e il mare Adriatico. Emozione unica ieri mattina al Bagno Susanna di Punta Marina dove, per la prima volta nei nove lidi ravennati, qualche minuto dopo le 8 sono nate 51 piccole tartarughe marine Caretta Caretta. Un lieto evento dopo tante tristi notizie di decessi, che era atteso da circa due mesi e che ieri mattina è stato ammirato e immortalato da grandi e tanti bambini, con cellulari e macchine fotografiche.

Ad accorgersi della deposizione di ben 98 uova, da parte della tartaruga marina ribattezzata Susy, la madre delle piccole nate ieri, era stato Roberto Bettini, il proprietario del Bagno Susanna. Subito erano stati avvisati i biologi di Cestha, il Centro sperimentale per la tutela degli abitati, di Marina di Ravenna, un’eccellenza del territorio, che ieri hanno coordinato le operazioni. "Per noi è un orgoglio Il fatto che sia andato tutto bene – spiega il direttore di Cestha, Simone D’Acunto –. È un successo non solo nostro ma frutto di una grande collaborazione con, tra gli altri, il Bagno Susanna, i volontari che giorno e notte hanno sorvegliato le uova in questi giorni e i colleghi dell’associazione Tao (Turtles of Adriatic Organization, ndr) che hanno effettuato misurazioni e condiviso con noi i dati".

Tutto è iniziato intorno alle 8 con la schiusa delle prime uova e la nascita delle tartarughine, una trentina delle quali, come spiega D’Acunto, "sono state pesate e misurate. Poi, dopo averle contate una ad una, le abbiamo portate con i pedalò del Bagno Susanna oltre le barriere perché il mare di Punta Marina ha i frangiflutti paralleli alla costa e le tartarughine da sole non sarebbero riuscite a raggiungere il largo da sole". Ora cresce l’attesa per la schiusa delle altre uova. "Potrebbe succedere di notte o alle prime luci dell’alba – continua D’Acunto –. Noi siamo qui con il nostro staff al completo, gestendo cambi turni e altre attività legate alle tartarughe ricoverate nel nostro centro. Dopo 72 ore, sulla base di un protocollo ministeriale, andremo a scoperchiare il nido per vedere cosa succede". Intanto al Bagno Susanna non si parla d’altro, della schiusa, la prima nei nove lidi ravennati dopo quella avvenuta a Milano Marittima due anni fa in cui videro la luce 81 piccole tartarughine, alla conquista del mare.

Milena Montefiori