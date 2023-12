Sono stati i dodici mesi più caldi degli ultimi duecento anni

"Con un’anomalia termica positiva (temperatura media) pari a 2,1 gradi –. spiega Randi – il 2023 è stato in assoluto l’anno più caldo degli ultimi due secoli, ossia da quando esistono le rilevazioni strumentali. Il precedente record risaliva appena allo scorso anno, quando l’anomalia fu di 1.6 gradi. Tre le ondate di caldo estremo: dal 15 al 27 agosto, quando le massime oscillarono tra i 38 e i 40 gradi; dal 1° al 15 ottobre, con valori compresi tra i 31 e i 34 gradi; il 22 e 23 dicembre, con massime tra 18 e 21 gradi. La località più calda nei 12 mesi è stata Lugo, dove il 25 agosto la colonnina di mercurio schizzò fino a 39.9 gradi, seguita (sempre lo stesso giorno) da Granarolo Faentino con 39.5°, Faenza con 39.3°, Voltana con 39° e Bagnacavallo con 38.9°. Il giorno più freddo è stato 10 febbraio, con meno 8.7° a Bagnacavallo, meno 8.2 a Lugo e a Voltana e meno 8.1° ad Alfonsine".

Passando alle precipitazioni, "la località più piovosa è stata Monteromano di Brisighella (767 sul livello del mare) con un accumulo complessivo di 1378,4 millimetri, mentre il 20 gennaio è stato l’unico giorno dell’anno in cui ha fatto la comparsa la neve, con un accumulo di appena 4 cm a Casola Valsenio e di 2 cm a Brisighella e a Riolo Terme". Tra altre curiosità meteo, si segnalano in provincia "96 giorni con pioggia, 33 con temporali, 45 con nebbia, 23 con eventi di grandine e 50 cosiddette ‘notti tropicali’, ossia con una minima nei centri urbani superiore ai 20 gradi. Escludendo poi il tornado, la raffica di vento più intensa (102 km/h) si è registrata il 25 luglio a Faenza. Da non dimenticare infine le gelate tardive di inizio aprile che hanno purtroppo arrecato gravi danni a varie colture, in particolare albicocchi, kiwi, prugni, ciliegi e peschi".

lu.sca.