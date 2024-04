Sono tre i siti che rischiano di restare dei ruderi

Questi i tre siti sulla parte sinistra della Darsena definiti di ‘archeologia industriale’. In via Antico Squero angolo via Salona sorge l’ex mangimificio Mosa (Martini). L’originario fabbricato risale al 1912 e ospitava il molino Spagnoli Padovani. Oltre al corpo di fabbrica ci sono ancora i 15 silos. Secondo il Piano urbanistico del 2012 doveva diventare il "punto di forza del Parco delle Archeologie industriali". A seguire ci sono i rimanenti corpi di fabbrica della ex Montecatini (fabbrica di concimi e prodotti chimici). Costruita nel 1905, negli anni Venti fu acquisita dalla Montecatini. Tre gli edifici di interesse (denominati Fiorentina 1, 2 e Edificio a camere). I primi due hanno la struttura in legno massello (fra cui la cosiddetta ‘cattedrale a tre navate’) e parte del legno già 15 anni fa era ammalorato, il terzo edificio, alto 7 piani, risale a fine anni 30 e ospitava l’impianto per la produzione di acido solforico. Infine, all’inizio di via Manfredi, sorgono i Silos Granari del Candiano. Il complesso fu costruito fra il 1925 e il 1930, tre i corpi oltre alla sede degli uffici. Secondo il Piano urbanistico del 2012 i 4 edifici sono da conservare nella loro struttura portante.