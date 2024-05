"Sono un’artigiana della bellezza"

’Cristiana Cataldo Beauty’ è il nuovo salone di estetica che, sabato scorso, ha aperto i battenti al civico 134/a di corso Europa, in Borgo, a Faenza. Dopo 20 anni da dipendente, Cristiana Cataldo ha deciso di dare vita ad una attività propria. "Dopo essermi specializzata in diverse branche dell’estetica, ho pensato di poter volare con le mie ali. Di cosa mi occupo? Anzitutto mi definisco una artigiana della bellezza. Durante il periodo del covid ho approfondito e studiato il trucco permanente. Poi ho proseguito con le specializzazioni e i vari master, anche negli altri due filoni, ovvero le laminazioni e la ricostruzione delle unghie. Più in generale, i trattamenti legati al trucco permanente e a quelli di ciglia e sopracciglia, rientrano nella cura del viso".

Tutto è nato da una passione: "Sì, una piccola passione innata, si è progressivamente fatta largo quando avevo 20 anni, fino a farla diventare un vero lavoro. Ho iniziato da autodidatta, poi ho frequentato scuole e corsi di aggiornamento. Ho fatto la gavetta per tanti anni. Il bagaglio professionale più grande me lo sono costruito da Visionhair, all’interno di un salone di acconciatori nel quale ho lavorato in piena armonia per un lungo periodo, finché ho sentito l’esigenza di aprire una attività tutta mia, peraltro a pochissima distanza".

Cristiana Cataldo si è dovuta anche confrontare con l’alluvione e con tutto quello che ne consegue: "Proprio così. A un anno dall’alluvione che mi ha colpito, festeggiare l’apertura del mio negozio, lo considero un bel messaggio. Sono passata da spalare il fango, a coronare il mio sogno professionale, e questo lo considero molto significativo".

’Cristiana Cataldo Beauty’ è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, e il sabato dalle 10 alle 15, e si sviluppa su una superficie di 50 metri quadrati: "L’ambiente è elegante e accogliente. Ho cercato di creare un ambiente chic, molto particolare, con miscele di antico, vintage e moderno. C’è una ampia parete in legno che contrasta coi lampadari di cristallo. La struttura comprende un angolo ‘elegante’ dove trova spazio la reception, poi c’è la zona dove mi occupo delle mani, e infine c’è il vero e proprio ‘laboratorio’, dove c’è il lettino e la poltrona podologica e le attrezzature di pregio, con tutti i comfort, dove svolgo l’attività principale del trucco permanente".

C’è anche una certa responsabilità in quello che fa Cristiana Cataldo: "La mia è una attività decorativa ed estetica. Sono trattamenti di alta responsabilità, perché si va a ‘tatuare’ il viso delle persone. Personalizzo i trattamenti in base alle esigenze del cliente, col quale c’è sempre un dialogo per capire le richieste e i problemi. Fra i servizi proposti, c’è ovviamente anche make-up sposa e cerimonie".

L’inaugurazione del centro estetico costituisce anche un trampolino di lancio: "È una delle più grandi soddisfazioni della mia vita – ha concluso Cristiana Cataldo – anche se il ‘passo’ è stato pensato, ponderato ed è consapevole. Del resto non è un salto nel buio, perché il pacchetto clienti è fidelizzato e consolidato. A proposito di clienti, il target va dai 16 all’over 60, mentre la media è fra i 30 e 50 anni. Anche l’universo maschile è contemplato e coinvolge circa il 30 per cento. Come mi promuovo? Semplice, il cliente soddisfatto resta la miglior pubblicità".