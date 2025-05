Sonora Fest, potere alla parola. Tra i big c’è il rapper Ghemon

Anche quest’anno saranno content creator, podcaster, youtuber, stand up comedian, cantautori, designer, giornalisti e scrittori ad animare per tre intense giornate il circolo Arci Brainstorm di Fusignano e l’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo, dove torna il Sonora Fest. Il festival nasce da un’idea dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con Radio Sonora, gestita da Filmeeting.

La settima edizione del Sonora Fest si apre oggi al circolo Arci Brainstorm di Fusignano, dove alle 19.30 si partirà con aperitivo e dj-set. Alle 20.30 salirà sul palco lo stand up comedian Fill Pill con il suo spettacolo "Brufenocene", che affronterà in modo ironico temi dedicati alla sostenibilità e alla divulgazione ambientale. Alle 21.30 concluderà la serata la proiezione del film ’As bestas - La terra della discordia’ di Rodrigo Sorogoyen. La trama del film, ispirata a una vicenda reale di cronaca nera, è innescata dall’arrivo di una coppia in un paesino diroccato nella campagna galiziana. Venerdì il Sonora Fest si sposterà all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, a partire dalle 18, con aperitivo e dj-set. Alle 19.30 i giornalisti sportivi Stefano Borghi e Giuseppe Pastore porteranno sul palco dell’ex convento le loro "Cronache di spogliatoio", con il talk "Il salotto del calcio che abbiamo sempre sognato".

Alle 21 toccherà alla stand up comedian Martina Catuzzi portare in scena la sua satira sulle ipocrisie del mondo moderno, mentre alle 22 sarà la volta di "Vivo spettinato", spettacolo comico di Vittorio Pettinato, figura in grande ascesa sui social network e particolarmente poplare per le sue imitazioni, tra cui quelle di Cesare Cremonini, Paolo Crepet, Max Mariola e Umberto Galimberti. La serata si concluderà con un dj-set.

Sabato alle 10, all’ex convento lo studio di design milanese "Caffè Design" terrà il workshop "Come presentare un’idea nell’era dei social media". Alle 15 Letizia Venturini, che condurrà una puntata dal vivo del suo podcast di viaggi "Souvenir", seguita alle 16 dal foodblogger Lorenzo Prattico che presenterà il libro ’Questa fame che non smette mai’ (Mondadori) insieme allo chef Nicolò Califano e a Nicola Longanesi, entrambi già protagonisti di Masterchef.

Alle 16.45 Pietro Stori e Luna Esposito (di Will Media) saranno protagonisti dell’incontro "I social ieri, oggi e domani", cui seguirà il talk di Caffè Design con Gianluca e Breccia su "Design e altre milioni di cose fiche". Alle 18.30 la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, esperta di migrazioni e conflitti, racconterà le sue "Storie di ragazzi", mentre alle 19.30 il fotografo, videomaker ed esperto di comunicazione Andrea Petinari presenterà il suo libro Stare bene, un giorno (Mondadori). Alle 20 salirà sul palco il rapper veterano Ghemon, per uno spettacolo "Tra comicità e rap". Alle 21.30 sarà la volta di "Ci pensi mai quiz, il ritorno!", il quiz a squadre aperto a tutti della rivista Ci pensi mai? della redazione di Radio Sonora. Alle 22.30 è in programma il concerto di Vale LP & Lil Jolie, giovani cantautrici provenienti l’una da X factor e l’altra da Amici. Ingresso gratuito.