Sonora Radio Fest, il gran finale

Gran finale oggi, all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, per il Sonora Radio Fest. Si parte alle 15.30 con la presentazione del libro ‘Mosaico. Nel Nome del padre’. Alle 16.30 sarà la volta del collettivo Ciao discoteca italiana. A seguire Klaus presenterà Wanderlust Vision, piattaforma di eventi, un’etichetta discografica e un’agenzia creativa e si confronterà con i ragazzi di Radio Sonora sul concetto di brand identity. Alle 17.45 sarà il turno di Federico Melzi e Tommaso Biagetti che parleranno di fotografia e metodi di comunicazione. Alle 18.30 Pablo Trincia e Niccolò Valandro daranno vita a una conversazione su come raccontarsi e raccontare una storia. Alle 19 il collettivo Poche racconterà come fare rete e trovare alternative alle disparità del mondo; seguirà djset. Alle 20 Radio Sonora presenterà ‘Ci pensi mai?’, la fanzine che coinvolge i giovani del territorio. A seguire quiz e alle 21 saliranno sul palco Matteo Bordone e Laura Tonini per un talk su ‘Giovani e nuove dipendenze’, dipendenze buone e cattive, dai videogiochi al fentanyl. Alle 21.30 il live di Drast e dj set.