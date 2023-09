Sonora Radio Fest, inizio su Almodòvar

Inizia la quinta edizione del Sonora Radio Fest, il festival delle web radio dell’Emilia Romagna con appuntamenti a Fusignano e Bagnacavallo. Si comincia oggi al Brainstorm di Fusignano alle 19 con un aperitivo e un’introduzione al mondo del regista Pedro Almodòvar, condotto dall’associazione Filmeeting; alle 19.30 l’intervento ‘La sessualità nel cinema di Pedro Almodóvar’ a cura del giornalista Andrea Chimento. Alle 20.30 avrà luogo la proiezione del corto, prima visione in Italia, Strange Way of Life. La serata continuerà con un breve workshop sulla sessualità condotto da operatori del consultorio familiare e spazio giovani Ausl Romagna, e si concluderà con un’intervista video esclusiva in prima italiana al regista Pedro Almodóvar e al cast composto da Pedro Pascal ed Ethan Hawke.