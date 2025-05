Soppressa la ztl notturna in via Garibaldi

Per una ztl che arriva, un’altra se ne va. Ritenuta ormai superflua e, soprattutto, non collegata come orari e struttura alla mappa delle nuove aree interdette nel fine settimana al traffico veicolare, la zona soggetta a traffico limitato durante le ore notturne nell’ultimo tratto di Garibaldi, verso la piazza, è stata, da ieri, eliminata definitivamente.

"Nella revisione complessiva effettuata in vista dell’attivazione dei varchi a protezione delle nuove ztl del centro – spiega la sindaca Elena Zannoni – abbiamo verificato, cartina alla mano, che quella istituita a protezione della parte finale di via Garibaldi risulta essere slegata rispetto alle altre. La sua presenza crea solo disagio soprattutto per chi non è di Lugo e si trova a transitare per il centro. Gli orari poi, rispetto a quelli delle altre zone a traffico limitato sono disallineati, visto che andavano a coprire la fascia 23-7 di ogni giorno".

In realtà quella ztl non è una novità per la città ed i suoi residenti. La sua introduzione risale a qualche tempo fa, molto prima che venisse disegnata la nuova mappa delle aree sottratte alla circolazione veicolare ed era già stata oggetto di forti critiche soprattutto da parte di alcune delle attività presenti nella via, aperte anche di sera.

Ieri, la rimozione dei cartelli che la segnalavano, ha sancito la definitiva riapertura serale del tratto. "Si trattava di una limitazione che abbiamo ritenuto non più utile – continua la sindaca di Lugo –. L’abbiamo tolta anche per dare un segnale ben preciso, vale a dire che le cose si possono rivedere nel tempo".

Una frase questa che, alle orecchie delle associazioni di categoria del mondo del commercio e a quelle di diversi residenti, potrebbe suonare come un buon auspicio soprattutto dopo le critiche sollevate contro l’estensione della ztl del centro nei weekend. "Prima di decidere eventuali modifiche al sistema introdotto dobbiamo valutarne l’impatto – precisa la prima cittadina –. Dal nostro punto di vista le nuove aree pedonali servono a dare più vivibilità al cuore della città. Si tratta in fondo di poco più di 50 metri preclusi al traffico delle auto solo nel weekend. In proporzione ci sembra che l’allarme lanciato a salvaguardia delle attività commerciali sia sovrastimato e non così importante come ipotizzato".

Monia Savioli