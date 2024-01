Soppressione del cane Balto. Assolta l’ex direttrice del carcere

L’eutanasia del suo cane - un vecchio labrador di nome Balto - aveva dato la stura a tutta l’indagine sul veterinario Mauro Guerra. Ieri per l’ex direttrice del carcere, Carmela De Lorenzo (foto in alto), al termine del rito abbreviato il gup Corrado Schiaretti ha pronunciato doppia assoluzione: "perché il fatto non sussiste" per i contestati maltrattamenti alla bestiola. E "perché il fatto non costituisce reato" per la sua soppressione. Identica sentenza è stata pronunciata anche per il consorte e co-imputato, Francesco Vasta.

Per i due, il pm Marilù Gattelli titolare del fascicolo aveva chiesto una condanna a sei mesi e 20 giorni a testa ritenendo che il cane, di 15 anni, fosse stato maltrattato in vita e poi fosse stato soppresso da Guerra senza che in realtà vi fossero i presupposti clinici per poterlo fare: in buona sostanza una patologia irreversibile con sofferenza dell’animale certificata attraverso un’attenta diagnosi. La difesa (Ermanno Cicognani) aveva invece chiesto l’assoluzione lamentando in buona sostanza che i fatti così come narrati, avrebbero dovuto portare a formulare grossi dubbi circa l’affidabilità dei testi dell’accusa. Nello specifico per quanto riguarda i maltrattamenti, il legale in arringa aveva portato testimonianze difensive - una dozzina in tutto tra amici, parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro e semplici conoscenti dell’area sgambamento cani - che andavano in senso contrario rispetto al canovaccio tracciato dalla procura.

Nell’ambito dello stesso procedimento, il gup ha prosciolto anche i genitori di Guerra, entrambi difesi dagli avvocati Claudio Maruzzi e Carmelo Marcello, in relazione a una vecchia arma (un fucila da caccia calibro 12) trovata durante una perquisizione: per la madre, sulla base del 131 bis, formula utilizzata qualora si ritenga che il fatto sia di particolare tenuità. E per il padre, "per non avere commesso il fatto" (la procura aveva chiesto la condanna di entrambi a quattro mesi e 140 euro di multa). Per quanto riguarda Guerra, ha scelto la strada del dibattimento: il suo processo è tutt’ora in corso davanti al giudice Piervittorio Farinella.

La soppressione di Balto risale al 19 agosto del 2020. Le conseguenti verifiche avevano portato il 10 dicembre successivo polizia locale e carabinieri forestali a un controllo all’ambulatorio Guerra a Sant’Antonio. Alla fine al veterinario erano stati contestati vari reati, alcuni dei quali legati a eutanasie ritenute illegittime e sbrigative.

Andrea Colombari