Soppresso il cavallo di Lionetti dopo la caduta

"Al momento sono molto amareggiato e distrutto nel fisico, ma mi riprenderò". È un Nicholas Lionetti provato quello che risponde al telefono dopo gli accertamenti in ospedale. Il giovane cavaliere faentino, 24 anni, è caduto col suo cavallo domenica alla Quintana di Ascoli Piceno. E mentre lui se l’è cavata con una frattura composta della scapola destra, per la quale dovrà fare altri accertamenti, la cavalla Look Amazing è stata soppressa ieri tra le polemiche. "È un’annata molto brutta, questa, per me – ha detto ieri Lionetti –. Prima l’alluvione che mi ha colpito direttamente, ora questo infortunio. Quando ho visto la cavalla a terra ero senza parole. Non è la mia, ma è come se lo fosse. Ho temuto parecchio, anche per la mia vita. Quando cadi, infatti, soprattutto a certe velocità, non sai mai cosa aspettarti. Oltre che dispiaciuto, sono anche arrabbiato, perché nella seconda tornata ero andato bene, con tre centri e senza penalità: sarei balzato in testa alla classifica. Come mai siamo caduti? Non me lo so spiegare. Però in quella curva si sono verificati spesso degli incidenti perché manca della sabbia e c’è un avvallamento. Forse la cavalla ha perso la falcata e si è agganciata con i ferri, non so. Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso la loro vicinanza, supererò anche questo momento"-

Lionetti gareggiava per il sestiere della Piazzarola. È caduto mentre affrontava l’ultima curva al termine della seconda delle tre tornate del torneo, che sino a quel momento lo aveva visto essere protagonista e in lotta per la vittoria. Il suo cavallo, Look Amazing, purosangue inglese, si è infortunato alla zampa destra e le sue condizioni sono parse subito gravi. È stato trasportato alla clinica veterinaria di Teramo, dove i sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma la frattura all’arto anteriore destro è risultata non recuperabile per cui, in accordo con il proprietario Massimiliano Ferri, la scuderia Isola Azzurra di Foligno e la commissione veterinaria della giostra ascolana, è stato sottoposto a procedura eutanasica per questioni umanitarie.