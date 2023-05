Sopralluogo alla Ghilana per cercare i ricci o carcasse

È arrivato ieri alla Ghilana, a effettuare il sopralluogo atteso da giorni, il veterinario piemontese Massimo Vacchetta, chiamato a Faenza per tracciare pure lui una panoramica nell’area a ridosso di via Firenze dove due imprese avevano iniziato alcuni giorni fa i lavori per trasformare alcune vecchie strutture agricole in nuove unità abitative. Insieme a Vacchetta c’erano l’assessore per i Diritti degli animali Massimo Bosi, il veterinario incaricato del primo sopralluogo Fabio Dall’Osso, un docente dell’università di Bologna ed alcuni attivisti.

Come già in occasione della perizia svolta giorni fa, anche in occasione del sopralluogo di ieri non sono stati rinvenuti ricci o carcasse di ricci. Qualche traccia del loro passaggio, non esclusa già dalla prima perizia, è emersa.

Sono attesi per i prossimi giorni gli esiti del referto sul corpo di un riccio rinvenuto fra le macerie delle strutture abbattute. L’accusa di alcuni attivisti, secondo i quali alla Ghilana sarebbero stati trovati tre diversi ricci morti – ipotesi che li ha portati a sporgere una denuncia contro ignoti – al momento non trova conferma: nessuno è a conoscenza di ulteriori carcasse rispetto a quella recuperata.

Vacchetta ha espresso approvazione circa l’abitudine di una residente della zona di alimentare i ricci lasciando loro trovare del cibo in apposite mangiatoie – una pratica normalmente sconsigliata quando si parla di esemplari della fauna selvatica, come ad esempio il riccio, ma sulla quale il veterinario ha mantenuto la sua posizione.

"Continuo a ribadire che aiutare i ricci non sia un errore. Quel che ci preme evidenziare è che di qui in poi si agisca nella massima tutela degli eventuali animali presenti".

Nei prossimi giorni sul posto, dove i monitoraggi sotto il profilo faunistico dovrebbero proseguire ancora per qualche tempo a cadenza regolare, è presumibile riprendano il via i lavori.

