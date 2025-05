Sopralluogo del commissario Curcio a Traversara

Sopralluogo del commissario Curcio nei luoghi dell’alluvione. Ieri mattina il commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, ha effettuato assieme al suo staff un sopralluogo a Traversara di Bagnacavallo, colpita dall’alluvione del settembre dello scorso anno. Traversara ha subito danni pesantissimi ed è diventata un simbolo della devastazione che ha colpito i territori durante la seconda alluvione che si è abbattuta sulla Romagna.

Curcio, il cui mandato — di recente ampliato anche agli eventi alluvionali del 2024 e prorogato fino al 31 maggio 2026 dal Decreto-Legge n. 65 del 7 maggio — è stato accolto dal sindaco Matteo Giacomoni e dall’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli. "Il sopralluogo – si legge nella nota – ha rappresentato un’occasione per un confronto operativo, che ha visto la partecipazione dei tecnici del Comune e della Regione Emilia-Romagna, nel quale sono state condivise le criticità ancora aperte e le priorità di intervento per la fase di ricostruzione".

L’amministrazione comunale di Bagnacavallo, sottolinea ancora la nota "ringrazia il commissario Curcio per la tempestività e l’attenzione dimostrate, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti per fornire risposte efficaci e coordinate alla cittadinanza. Il Decreto-Legge n. 65 del 7 maggio 2025, recante ’Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali e per la riduzione del rischio idrogeologico’, rafforza il coordinamento degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023 e del 2024, e prevede un programma straordinario di interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico".