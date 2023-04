Sopralluogo nella pineta devastata "Danni consistenti all’habitat naturale"

Di nomi dei colpevoli, ancora nemmeno l’ombra. Ma le indagini proseguono e Carabinieri forestali e Amministrazione comunale sperano presto di dare un nome a chi ha distrutto un’area di 7700 metri quadri nella pineta di Marina Romea. Ieri mattina si è svolto un sopralluogo finalizzato a progettare gli interventi necessari a ripristinare l’habitat devastato. L’accesso all’area, attualmente sotto sequestro, è stato autorizzato dalla Procura della Repubblica, che ha accolto la richiesta del servizio Ambiente del Comune di Ravenna.

Erano presenti, oltre ai Carabinieri forestali per le formalità necessarie all’accesso, il dirigente del servizio Tutela ambiente e territorio del Comune di Ravenna Stefano Ravaioli, tecnici del Comune, il direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa e gli assessori alle Aree naturali Giacomo Costantini e al Verde pubblico e legalità Igor Gallonetto.

Dall’esame delle condizioni dell’area è emerso come i danni agli habitat presenti siano consistenti. La stima dei danni e l’attuale condizione dell’area costituiscono i primi indispensabili elementi di valutazione per progettare l’intervento di completo ripristino, che sarà realizzato da Comune di Ravenna e Parco del Delta del Po auspicabilmente in autunno. Nell’attesa dell’individuazione dei responsabili, il Comune anticiperà le risorse necessarie, poi si rifarà su di loro.