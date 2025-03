Una grande pittura murale di sei metri per sei visibile dalla ferrovia, ma anche la collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia per un approfondimento sulle riviste femministe, una serata dedicata all’archeologia di genere, per arrivare all’empowerment femminile in Mozambico attraverso le colture e l’alimentazione.

Il Sorelle Festival torna a ‘seminare scompiglio’ a Faenza e in varie parti della Romagna – eventi sono in calendario a Lugo, Modigliana, Gambettola, Cotignola – per raccontare la figura femminile nel mondo. L’edizione 2025 del festival nato in piena epoca pandemica dalle menti di Veronica Bassani e della ligure Valentina Botta – le prime due rassegne si tennero in parte online – sottotitolato ‘Scatenate’, lascerà in eredità alla città un elemento che chiunque viaggi in treno tra Faenza e Ravenna non potrà non vedere: l’artista Giulia Dall’Ara fra pochi giorni si metterà al lavoro sul murales che coprirà un’intera facciata dello stabilimento Ori di Granarolo, dedicato a un’artista di un secolo e mezzo fa, Maddalena Venturi, che si seppe emancipare dal contesto di origine attraverso una particolarissima forma d’arte, e cioè la decorazione dei carri allegorici, alcuni dei quali, passati indenni attraverso il tempo, saranno presentati di nuovo al pubblico.

Tantissimi gli eventi in programma fra talk, mostre e workshop: da segnalare la presentazione del volume ‘Fare femminismo’ dell’autrice Giulia Siviero, il 14 marzo alle 18 al circolo Prometeo, e quella del volume dedicato alla partigiana 99enne Annunziata Verità il 15 marzo alle 16 al Museo Argylls. Grazie alla collaborazione con il progetto ‘Lei’ dell’università Ca’ Foscari e al Mulieris Magazine, il 22 marzo alla Galleria della Molinella è invece in programma un excursus sui magazine indipendenti femministi.

Il festival sin dalle sue primissime edizioni ha sempre vissuto anche momenti più mondani: quest’anno non mancherà la tradizionale festa – in calendario l’8 marzo nelle cantine del rione Rosso – oltre a una serata su ‘Cibo ed empowerment femminile’, con un viaggio culinario in Mozambico, a cura di Martina Liverani, Barbara Mazzani e Jessica Rosval, in luoghi in cui il cibo riveste ancora un ruolo di emancipazione per le donne delle comunità locali.

Fra gli eventi centrali del festival c’è anche quest’anno una perfomance – dal titolo ‘L’angelo del focolare vuole amare anche le rose’ –, a cura dell’artista Ilaria Minelli e del collettivo Wko, in agenda alle Torre di Oriolo domenica 2 marzo. Il 15 marzo è invece in programma un’azione artistica collettiva, in forma di flash mob, i cui connotati saranno svelati solo nelle prossime settimane. La mostra collettiva si terrà quest’anno a Brisighella: "per ‘Scatenate’ sono arrivate candidature anche dall’Armenia e dalla Francia – spiegano gli organizzatori del festival Angela Molari ed Enea Mazzotti –. L’inaugurazione è prevista il 16 marzo, alle 16, al Convento dell’Osservanza di Brisighella".

Filippo Donati