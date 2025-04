Sorpresa al Museo Byron. Carlo raggiunge Camilla: "È davvero bellissimo". Poi l’affetto li travolge

"Un museo bellissimo e di grande interesse". La Regina Camilla esce soddisfatta dalla visita al museo Byron e dall’accoglienza che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna ha riservato, a lei e a Re Carlo III che, inaspettato dall’organizzazione, l’ha raggiunta, per un momento di relax tra un impegno e l’altro della giornata ravennate. Re Carlo III e Regina Camilla che sono stati sommersi, oltre l’immaginabile, dall’affetto dei ravennati che hanno aspettato la coppia reale dalle 10 di mattina assiepati dietro le transenne collocate in via Cavour davanti a palazzo Guiccioli.

La Regina Camilla è arrivata a palazzo Guiccioli pochi minuti prima delle 14 accompagnata dalla segreteria personale. Dopo aver sostato una quindicina di minuti nelle stanze della Byron Society con i suoi collaboratori per una tazza della più famosa bevanda inglese, la Regina è scesa e si è diretta verso il palco che era stato predisposto per le letture di Byron e il suo intervento nell’ambito della Literary Reception ravennate. Durante il percorso ha salutato gli ospiti della giornata, tra i quali, oltre al presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, accompagnato dalla moglie Giulia e dalla figlia Alessia, il past president della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, e i Presidenti della Banca di Imola Giovanni Tamburini e del Banco di Lucca e del Tirreno Sergio Ceccuzzi. Accompagnata dalla console del Regno Britannico in Italia Serena Corti e dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti ha assistito alla lettura del ‘Beppo’ di Byron interpretato in inglese dal professor Gregory Dowling, ed in italiano dal professor Diego Saglia, entrambi vice presidenti dell’Italian Byron Society.

Tra gli ospiti della giornata, rigorosamente selezionati dal Consolato Britannico di Milano e dall’Ambasciata Britannica di Roma, oltre a Patuelli e Alfieri, il direttore generale della Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi, il vice direttore generale vicario Alessandro Spadoni, la vice direttrice Generale Miriam Lazzari, il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Giancarlo Bagnariol, il coordinatore dei Comitati scientifici dei Musei Byron e del Risorgimento Donatino Domini, oltre ad una quindicina di rappresentanti di case editrici, librai e circoli di lettura espressamente voluti dalla Regina Camilla per rendere questa giornata più vicina possibile alla sua sensibilità ed a quella della charity Queen’s Reading Room che si occupa della diffusione della lettura di libri e della conoscenza del benessere che questi procurano nei loro lettori. Dopo aver scoperto la targa commemorativa della sua visita ai Musei Byron e del Risorgimento, la Regina Camilla ha consegnato una donazione di libri da parte della Queen’s Reading Room da lei presieduta, alla sezione Holden della Classense di Ravenna e alla Scuola Primaria di Roncalceci, recentemente reinaugurata dopo i danni causati dall’alluvione. La Regina ha poi visitato i Musei, accompagnata dalla Mirella Falconi Mazzotti, dalla console Serena Corti e dai vice presidenti dell’Italian Byron Society Gregory Dowling e Diego Saglia. La Regina si è intrattenuta, rivolgendo diverse domande ai suoi accompagnatori, davanti al baule di Teresa e di fronte alla preziosa prima edizione del Childe Harolds nella sala introduttiva dei Musei, poi nelle vetrine che espongono i cimeli di Teresa e Lord Byron ed in particolare davanti all’anello con la scritta in greco. La Regina Camilla, sorprendendo un po’ tutti, avrebbe voluto proseguire anche nelle sale successive, fermandosi ripetutamente a fare domande, ma i tempi rigidissimi del protocollo hanno costretto ad accelerare la sua visita, al termine della quale si è fermata nuovamente a complimentarsi - assieme al Re Carlo III che nel frattempo l’aveva raggiunta - con la presidente Falconi Mazzotti nell’androne di Palazzo Guiccioli sottolineando la rarità e la bellezza dei documenti e delle memorie del grande poeta inglese e del suo grande amore per la contessa Guiccioli che ha ispirato così tanto la vita e le scelte del porta romantico ed anche la sua ricca produzione letteraria del periodo ravennate.