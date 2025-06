Sorpresa in riva al mare. Spunta un nido con 98 uova di tartaruga

Le pioniere: una tartaruga marina Caretta caretta è approdata nella notte fra venerdì e sabato sulla spiaggia di Punta Marina, dove ha deposto quello che è il primo nido documentato nella storia di Ravenna, con ben 98 uova. Non si tratta più di un caso isolato come accadde sulla spiaggia di Milano Marittima nel 2023: pochi giorni fa un’altra tartaruga aveva infatti nidificato sul litorale di Riccione, in quella che è una vera e propria colonizzazione in atto, l’espansione di un habitat che sta avvenendo in presa diretta sotto gli occhi di ricercatori e semplici cittadini, come quelli che al Bagno Susanna di Punta Marina (la tartaruga è già stata ribattezzata ‘Susy’) hanno chiamato i naturalisti per segnalare l’avvenuto evento.

"Si tratta di un esemplare diverso rispetto a quello visto a Riccione – spiega Simone D’Acunto, direttore del Cestha, che insieme alla Turtles of Adriatic Organization monitorerà lo stato di salute del nido –. Un primo intervento è già stato eseguito: il nido, piuttosto vicino alla battigia, è stato arretrato di vari metri per evitare che una mareggiata possa distruggerlo".

L’esemplare che ha nidificato, il cui carapace aveva una lunghezza di 65 centimetri, ha tentato una prima volta di nidificare a ridosso della prima fila dei lettini, poi ha come cambiato idea, e si è spostato poco distante. Quelle registrate dal 2023 a oggi sono le prime nidificazioni documentate in Emilia Romagna: nessuno dei grandi naturalisti, da Pietro Zangheri a Francesco Ginanni fino indietro all’epoca romana aveva mai assistito a nulla del genere. "Probabilmente la specie è spinta più a nord nell’Adriatico dalle temperature più alte, dovute al riscaldamento dei mari, oppure sta semplicemente attraversando una fase di espansione". Proprio perché adattatesi a quasi tutte le acque del pianeta, le tartarughe marine, che popolano i mari da circa 110 milioni di anni, contano solo sette specie, di cui tre – le Caretta caretta appunto, ma anche le tartarughe verdi e le liuto, di dimensioni colossali – sono tutte state avvistate in anni recenti nelle acque romagnole.

Solo le Caretta caretta hanno nidificato: dal centinaio di uova depositate nella sabbia usciranno giovani tartarughe dal peso di circa 18 grammi, il cui sesso sarà determinato dalle temperature dei prossimi due mesi (se più alte nasceranno esemplari femmina), e che andranno incontro alla fase più delicata della loro vita, in quanto in giovane età sono esposte a vari predatori. "Da parte nostra ci sarà il massimo impegno affinché questo nido arrivi indisturbato alla schiusa – prosegue D’Acunto –. Ecco perché abbiamo diramato una ‘chiamata alle armi’ rivolta a tutti coloro che vogliano prestarsi come volontari a sorvegliare il nido: sui nostri canali web si trovano tutte le informazioni. L’obiettivo, dopo una fase formativa, è quello di mettere in campo abbastanza turni per poter dare vita a una sorveglianza di 24 ore su 24. Fino al momento in cui le tartarughe usciranno dal nido,fra 50 giorni circa, e prenderanno la via del mare".