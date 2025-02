Sorpreso a spacciare: arresto e daspo

Nell’ambito di servizi straordinari di prevenzione disposti dal questore Lucio Pennella, sabato mattina la polizia ha intensificato le attività di controllo in alcune zone. In particolare, Volanti e squadra Mobile hanno setacciato aree e locali in prossimità della stazione ferroviaria. Ed è in tale contesto che hanno notato due giovani stranieri che si scambiavano qualcosa. Uno dei due, un 33enne del Bangladesh, si è poi allontanato su una bici: ma è stato subito intercettato dagli agenti e trovato con 2,5 grammi di hashish. Dopo avere consegnato spontaneamente la roba, ha riferito di averla acquistata pochi istanti prima dal ragazzo con cui stava parlando. Questi - una 24enne del Senegal residente a Faenza - è stato allora a sua volta fermato e sottoposto a controllo: nelle tasche nascondeva altri 4 grammi circa sempre di hashish oltre a banconote di piccolo taglio sequestrate in quanto ritenute provento dell’attività illecita. All’esito degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto. Ieri mattina per lui davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, è arrivata la convalida dell’arresto con custodia cautelare ai domiciliari.

Alla luce dei precedenti specifici e all’esito di una breve istruttoria svolta dalla divisione Anticrimine la quale ne ha rilevato la pericolosità sociale, il questore ha emesso per lui il provvedimento di Daspo urbano vietandogli di frequentare o di trattenersi nelle vicinanze dei locali pubblici e degli istituti scolastici in zona stazione ferroviaria per cinque anni.