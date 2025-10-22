Sorpreso con la pistola al porto: "L’ho dimenticata nello zaino"

Un turista statunitense di 77 anni, diretto a Ravenna per imbarcarsi su una nave da crociera in partenza alla volta della Croazia, per poi sbarcare a Civitavecchia, è stato denunciato ieri dopo che una pistola è stata scoperta nel suo bagaglio al Terminal Crociere di Porto Corsini. L’uomo era partito dal Tennessee ed era arrivato a Venezia con un volo da Atlanta insieme al figlio. Durante i controlli di sicurezza dei bagagli da stiva, una guardia giurata della cooperativa Colas, addetta alla vigilanza del terminal, ha notato sul monitor del controllo radiogeno la sagoma inequivocabile di un’arma da fuoco. Non si trattava di un "TIP", cioè di un allarme simulato usato per testare l’attenzione degli operatori, ma di un’arma vera. Immediatamente è scattato l’allarme. Il direttore tecnico dell’istituto di vigilanza ha contattato il responsabile della sicurezza del terminal che, seguendo il protocollo, ha informato la polizia, il chief security della nave e la capitaneria di porto.

Il passeggero e il figlio sono stati fatti scendere e accompagnati negli uffici della polizia della questura di Ravenna, che ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste. Dalla perquisizione del bagaglio è emerso che si trattava di una pistola semiautomatica Browning calibro 6,35, completa di caricatore con sei cartucce e un colpo in canna. L’uomo ha spiegato di essere in possesso di regolare porto d’armi rilasciato negli Stati Uniti e di aver "dimenticato" la pistola nello zaino che utilizza abitualmente per le uscite di pesca. L’arma è stata sequestrata e il turista è stato denunciato a piede libero per porto abusivo d’arma da fuoco sul territorio italiano. Il pubblico ministero Angela Scorza è stata informata dell’accaduto e all’uomo è stato inoltre notificato un foglio di via. Dal terminal crociere sottolineano che l’episodio conferma la massima attenzione per la sicurezza dei passeggeri.

La compagnia di navigazione, informata dell’episodio, ha deciso di revocare l’imbarco del passeggero, escludendo la possibilità che potesse raggiungere la nave in un altro scalo per motivi di sicurezza, come previsto dal proprio security breach protocol.

Maria Vittoria Venturelli