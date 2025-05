Sorride ’Gelati Allegri’. Ottenuto il cono 2025

La Riviera Romagnola brilla di un’unica, golosa stella: Gelati Allegri, attività con sedi a Cervia, Ravenna e Cesenatico, che ha conquistato l’ambito cono dalla guida Gelaterie d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Questo riconoscimento celebra la qualità dei gelati 100% naturali, il crescente impegno verso pratiche ecosostenibili. Di più: Gelati Allegri è l’unica gelateria in Riviera ad aver ricevuto questo sigillo di eccellenza per il 2025.

Il cono del Gambero Rosso è da sempre sinonimo di vertice qualitativo, premiando non solo la selezione meticolosa di materie prime autentiche ma, nel caso di Gelati Allegri, anche una filosofia aziendale profondamente radicata nella naturalità e nel rispetto per l’ambiente.

Gelati Allegri si distingue per la sua rigorosa adesione al “100% naturale”, bandendo additivi artificiali, coloranti e conservanti a favore di ingredienti freschi e di stagione. Parallelamente, l’azienda porta avanti un impegno concreto verso pratiche ecosostenibili, che spaziano dalla scelta di packaging riciclabile alla collaborazione con fornitori locali attenti all’impatto ambientale. Questa doppia anima, naturale ed ecologica, è il cuore del successo di Gelati Allegri.

"Siamo orgogliosi e onorati di essere l’unica gelateria nella Riviera Romagnola ad aver ricevuto il cono del Gambero Rosso per il 2025 – hanno dichiarato Thomas Dreier e Cosimo Cazzato –. Questo premio è la testimonianza del nostro costante impegno per offrire un gelato che sia non solo delizioso e genuino, grazie alla sua naturalità, ma anche rispettoso del nostro pianeta". Il riconoscimento del Gambero Rosso conferma il territorio come custode di sapori autentici e di un crescente desiderio di sostenibilità. Gelati Allegri (che a Cervia ha sede in via Cavour) ha dimostrato che scelte imprenditoriali attente all’ambiente producano risultati importanti.