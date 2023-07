Sorride la Salina Camillone La raccolta del sale può ripartire

Continuano le raccolte fondi e gli eventi di beneficenza a sostegno del progetto "Assieme per la Salina". Tra queste, in calendario sono previste la ‘Cena in Bianco’ di venerdì e lo spettacolo di Marino Bartoletti al MarePineta di Milano Marittima lunedì 17, organizzato dall’associazione culturale ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’. Accanto a queste, è nata da poche ore una forma speciale di raccolta fondi per il progetto a sostegno della Salina di Cervia organizzata dal gruppo cervese ‘Rumours for Children’ con le ‘saponette alluvionate’, che stanno già riscuotendo un enorme successo. Si tratta, infatti, delle saponette che erano in vendita nello stabilimento del Parco della Salina e che sono sopravvissute all’alluvione. Un po’ rovinate, certo, ma significative e simboliche. Per essere aggiornati sui punti vendita nelle quali acquistarle, ad un prezzo minimo di 3 euro l’una, è sufficiente seguire la pagina Facebook del gruppo dei ‘Rumours for Children’.

Il ricavato andrà a sostegno, appunto, del progetto "Assieme per la Salina". Intanto, dalla piccola salinetta Camillone arriva una buona notizia che dà speranza. "Stiamo preparando la salina. Domani (oggi, ndr) dovrebbe arrivare l’acqua salata del mare che piano piano rientrerà in circolo nei bacini. – spiega il presidente de Gruppo Culturale Civiltà Salinara Oscar Turroni –. Significa che tra 810 giorni potrebbe iniziare a formarsi il primo sale ed entrare in produzione. Se tutto va bene, alla Camillone, tra un paio di settimane si potrebbe raccogliere il sale. Questo, però, solo se il tempo ci aiuta e ci sarà sole. Siamo pur sempre legati al meteo. La Camillone si sta rimettendo in piedi. Se tutto va bene la raccolta continuerà fino a settembre e potremmo arrivare a circa 200 quintali". La Camillone, infatti, è stata liberata dall’acqua dell’alluvione.

Dopo un lungo lavoro dei volontari oggi si vede la struttura dei bacini che sono stati svuotati completamente. I salinari sono al lavoro in questi giorni per sistemare gli argini che sono rimasti sotto l’acqua a lungo e che vanno quindi ripristinati. La conta dei danni è importante. Tutte le dotazioni all’interno del capanno sono andate distrutte. Tuttavia le visite guidate alla salina Camillone riprenderanno regolarmente da domenica con due giorni a settimana, ovvero giovedì e domenica alle 17. Appuntamento al parcheggio del Centro Visite Salina alle 16.30 per poi avventurarsi alla scoperta degli attrezzi, le loro caratteristiche ed il loro ruolo in ambito produttivo. L’antica Salina Camillone è l’ultima delle 144 salinette di produzione attive fino al 1959, quando il sistema di produzione divenne industriale e le salinette vennero accorpate in grandi vasche di evaporazione e di raccolta. La produzione avviene infatti ancora come un tempo artigianalmente, con gli attrezzi in legno e le antiche procedure.

Ilaria Bedeschi