Sorride l’E-Work Faenza: "Playoff, risultato storico"

L’E-Work è ai playoff. È infatti impossibile che le faentine vedano sfuggire l’incredibile e meritatissimo traguardo, conquistato a suon di vittorie, l’ultima ottenuta mercoledì a Villafranca. Per vedere Franceschelli e compagne none, bisognerebbe infatti che due tra Sassari, Battipaglia e Brescia, vincessero tutte le partite rimaste da giocare (tre per sarde e campane e quattro per le lombarde), impresa ancora più difficile considerando che tutte affronteranno Schio o con Venezia, sempre che Faenza non ne vinca una, perché diventerebbe irraggiungibile.

Al di là della scaramanzia, la matematica arriverà al PalaBubani domenica 16 contro San Martino di Lupari o domenica 23 con Campobasso, perché pensare ad una vittoria domenica a Venezia è difficile.

Intanto è stato ufficializzato che l’ultima giornata si giocherà giovedì 27 marzo alle 19.30 per consentire a Schio di preparare le Final Six di Coppa Italia e il calendario playoff delle faentine dipenderà proprio dall’incrocio con le scledensi. Se dovessero trovarle i quarti si giocherebbero domenica 30 marzo, mercoledì 2 aprile e domenica e sabato 5 aprile, altrimenti le gare sarebbero in programma mercoledì 2, domenica 6 e giovedì 10 aprile.

"Siamo davvero vicini ai playoff anche se manca ancora la matematica – sottolinea coach Paolo Seletti (foto) –. Si tratta di un risultato storico e la cosa più gratificante è che mercoledì sera a Villafranca c’erano tanti faentini venuti a sostenere la squadra e questo dimostra di quanto le ragazze debbano essere orgogliose di quello che hanno fatto".

La partita "non è stata semplice, perché Alpo, pur se reduce da quindici sconfitte consecutive, ha mostrato tanta energia e una pallacanestro molto arrembante, ma ancora una volta la squadra si è accesa al momento giusto. Tutte hanno dato un contributo come Scekic che ha segnato 8 punti e catturato 12 rimbalzi. Davvero niente male se si considera che fino a qualche settimana fa giocava soltanto in B".

Luca Del Favero