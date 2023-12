Sorrisi e lacrime per 150 coppie ’di ferro’

Tra lacrime di emozione e sorrisi di soddisfazione, si è svolta ieri mattina al Magazzino del Sale la cerimonia per le coppie cervesi sposate da 60 e 50 anni. L’iniziativa, che ha compiuto 20 anni, è stata organizzata dal Comune "per ringraziare – ha dichiarato il sindaco Massimo Medri – coloro che con il lavoro di una vita e la dedizione alla famiglia hanno contribuito a far crescere la nostra comunità e che oggi sono un importante esempio al quale va riconosciuto il valore degli affetti e della comunità". Gli invitati erano le 150 coppie cervesi che nel 2023 hanno festeggiato le nozze di diamante e le nozze d’oro. All’inizio della cerimonia sono stati ricordati Cesare Biondi e Antonia Giorgini, sposati da 75 anni, che per un imprevisto non hanno potuto partecipare. Dopo il saluto del sindaco, tutte le coppie sono state chiamate sul palco dal conduttore, l’intrattenitore romagnolo Giuseppe “Sgabanaza” Bertaccini, che con la sua simpatia ha divertito i presenti.

Accompagnati da familiari e amici, gli sposi longevi erano i rappresentanti dell’intera comunità e anche per questo sono stati applauditi dalla platea. Salinari, agricoltori, bagnini, insegnanti, meccanici, albergatori, bancari, casalinghe, impiegate, tutte le categorie erano presenti. Tra gli altri, Alfredo Massi e Patrizia Petrucci, ex maestra e ora delegata del sindaco al Verde pubblico, che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Nozze d’oro anche per le coppie Lucia Pomicetti e Mauro Mazzolani, ex direttore di banca, e Salvatore Cangini ed Elena Tamburini, legati tra loro da un’amicizia che risale ai tempi della scuola. Oppure il professore Giancarlo Bartolotti con la moglie Patrizia Rastelli o il salinaro Giampiero (Gabriele) Bernabini e la moglie Giovanna Campana, ex insegnante. Per tutti una targa ricordo della giornata, consegnata loro dal sindaco, che era affiancato dalla giunta al completo. Al termine della cerimonia, agli invitati e alle loro famiglie è stato offerto un rinfresco, allestito dall’Istituto di Istruzione superiore Tonino Guerra di Cervia, presente con insegnanti e studenti, che hanno dato un’ottima dimostrazione di accoglienza alberghiera.

Alessandra Giordano