Sos da Alfonsine: "Nessuno ci soccorre"

Il racconto si ripete. Il maltempo di sabato scorso, che ha provocato danni estremi su tutto il territorio, ha colto di sorpresa tutti. Nessuno, ad Alfonsine, si aspettava quel vento, che in mezz’ora ha trascinato via dai tetti tegole e impianti fotovoltaici, sradicato alberi, distrutto capannoni e parti di case, divelto i pali della luce che ora manca nella zona colpita, steso a terra interi vigneti e messo per l’ennesima volta in ginocchio, dopo l’alluvione e la grandine, l’agricoltura della Bassa Romagna. "Credevo che fosse la grandine a vorticare insieme al vento – racconta Pierluigi Donati, agricoltore residente in via Raspona ad Alfonsine. Invece erano le macerie che stavano volando. Non si vedeva più nulla. Noi, dalla finestra, eravamo increduli e cercavamo di capire cosa stesse succedendo".

Quando tutto si è placato, è iniziata la conta dei danni. Le tegole del tetto dell’abitazione in cui Donati vive insieme alla famiglia non c’erano più, come buona parte dei 5 capannoni che occupano l’area cortilizia. Di uno, quello più esterno verso il campo, è rimasta solo una colonna. "In fondo al podere avevo 30 balloni di paglia – racconta –. Ne ho trovati solo 4, uno addirittura a un chilometro di distanza". Sui 25 ettari totali di podere, 8 sono di vigna. "Tutte le piante sono a terra – precisa Donati –. Con l’alluvione siamo riusciti a salvare il centro aziendale. Ora non avrei mai immaginato una cosa del genere. Ci andiamo dietro piano piano. I rappresentanti della mia associazione di categoria sono arrivati subito, domenica. Per il resto nessun altro è passato. Un occhio in più da parte delle autorità non sarebbe male. Posso ringraziare i tanti amici che ho e che mi sono venuti subito ad aiutare per sgomberare il cortile ed il podere dalla macerie. Spero solo – conclude – che almeno ci riconoscano lo stato di calamità". In via Puglie Vyara, trasferitasi dalla Bulgaria insieme ai genitori e al fratello Dimitar, è ancora incredula. Mentre racconta, gli occhi le si riempiono di lacrime. "Stiamo lavorando incessantemente da 48 ore – racconta –. Non ho più la forza di alzare le braccia. Siamo riusciti a comprare questa casa due anni fa con grandissimi sacrifici e ora è ridotta così".

La parte esterna che un tempo ospitava il fienile, trasformata ora in un locale abitabile, è crollata, mentre in casa si sono formate molte crepe. "Se ricomincia a piovere siamo finiti – continua. "Non c’è niente da dire, i danni sono enormi e siamo davvero arrabbiati. L’alluvione ci aveva causato solo pochi danni. Ora invece è tutto compromesso. I miei genitori sono all’estero e non ho avuto il coraggio di informarli subito. Solo domenica, in videochiamata. Mia madre piangeva".

Sono diversi gli alberi caduti nel giardino che circonda l’agriturismo L’Angelina, sempre in via Puglie. "La gente viene lo stesso a chiedere se siamo aperti, ma non abbiamo elettricità – spiega la titolare Paola Sabbatani, che abita nella struttura insieme alla figlia e al fratello –. Poi c’è da sistemare tutto. Speriamo di poter aprire entro il fine settimana. Hanno prenotato per dei compleanni". Il vento ha sorpreso gli ospiti nel pomeriggio di sabato, durante una festa a bordo piscina. "Siamo fuggiti tutti dentro, impauriti – racconta –. Da noi nessuno è passato. Ho chiamato i pompieri ma non hanno risposto. Per ora ci stiamo arrangiando. Quello che però mi preoccupa di più al momento è la mancanza di luce".

Andrea Ricci Maccarini, titolare della piadineria Le Spighe in via Raspona, continua a dormire nella sua abitazione, nonostante i danni subiti e l’evidente inagibilità, insieme alla sorella. "Ho già chiamato i carabinieri 4 volte, tante quante i ladri hanno tentato di entrare per rubare il rame e il ferro – spiega. La casa doveva essere trasformata in parte in una struttura ricettiva, con a fianco il chiosco in muratura per la vendita e di piadine e altre specialità tutte italiane. Continuo a restare per presidiare la mia abitazione, tanto comunque non riesco a dormire". Al governatore Bonaccini, che gli ha fatto visita insieme alla delegazione del comune, Ricci Maccarini ha chiesto "meno burocrazia e più risorse".

Monia Savioli