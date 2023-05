Sos dall’Appennino Il sindaco di Casola: "Per noi è stato come un terremoto"

È ancora drammatica la situazione della viabilità sull’Appennino. Al punto che il sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini non esita a dire che "quanto accaduto è per questi territori l’equivalente del terremoto in Emilia del 2012". E pensare che da queste parti si era addirittura ricominciato a investire sulle direttrici appenniniche: "abbiamo insistito per anni per poter fare di via Cerro (in alcuni punti poco più che una mulattiera, ndr) una strada capace di collegare in maniera efficiente Casola Valsenio con la vallata di San Martino in Gattara e Marradi. Un’alternativa importantissima all’attuale percorso obbligato dei passi della Valletta e del Carnevale".

Ma anche via Cerro, come la Valletta, è stata chiusa per via delle frane. Altri movimenti franosi hanno reso impercorribili il passo del Prugno, in direzione di Fontanelice; risultano tuttora isolate la valle del Cestina, che incontra quella del Senio all’altezza di Baffadi, via Mongardino, la strada che conduce a Monte Battaglia e quella della valle del Sintria; a Zattaglia si arriva solo con la strada di fondovalle: la sagra, prevista fra il 12 e il 15 maggio, è stata spostata di una settimana, e al momento è in calendario per le giornate dal 19 al 22 maggio.

Un elicottero del 15° Stormo di Cervia rifornisce di paglia e foraggio un allevamento rimasto isolato dalle frane a Casola Valsenio.

A Brisighella, comune più collinare che montano, la situazione è leggermente migliore. Il sindaco Massimiliano Pederzoli, nel consueto resoconto pubblicato ogni mattina, ieri ha evidenziato come alcune strade siano tuttora chiuse: fra quelle che collegano centri abitati importanti è inaccessibile via Rio Chiè nel punto in cui il ponte attraversa il Torrente Sintria, mentre è aperta via Torre del Marino.

Via Rontana è aperta solo fino al parcheggio del Rifugio Carnè, mentre il tratto che conduce fino alla Valletta è accessibile solo ai residenti. Via Valpiana è chiusa nel tratto superiore al podere Ghisana, in quanto mancano interi tratti di strada per via delle frane. Completamente chiusa via Corneto, così come via Ceparano nel suo tratto più a monte, per via del crollo del ponte. Interrotti anche i collegamenti per Modigliana. Sono forti i timori per la tenuta del sistema agricolo: a Casola per portare il foraggio ad alcuni allevamenti sono stati necessari gli elicotteri, considerando che per molti animali era impossibile pascolare.

Ad esprimere grande preoccupazione per la tenuta del settore è anche Confagricoltura: "il dissesto idrogeologico si trascina dietro frutteti, vigneti e campi a seminativo sulle colline che cingono le vallate dei fiumi e dei torrenti esondati. Si prevedono nuovi intensi piovaschi nei prossimi giorni. Salendo lungo le vie transitabili lo scenario lascia basiti, si incontrano anche cinque frane nel tratto di un solo chilometro. Impossibile fare il bilancio: è senza fine", sintetizza il presidente di Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti. "Riceviamo continue segnalazioni dalle aziende associate, stimiamo circa 500 ettari di impianti frutticoli, filari di vite, terreni coltivati gravemente danneggiati da frane e smottamenti nell’area collinare della Romagna Faentina". E lancia l’allarme: "Bisogna intervenire subito altrimenti si rischiano danni irrecuperabili".

