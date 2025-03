Sos dell’Ordine degli Architetti: "Rimborsi, è un percorso ad ostacoli"

In ogni campagna elettorale i candidati promettono una battaglia a mani nude contro la burocrazia, che però alla fine si rivela inscalfibile. La parte peggiore della vicenda è che, questa volta, ad essere coinvolti sono privati e aziende - e i loro tecnici di fiducia che si sono scelti - che chiedono di essere rimborsati. A lanciare l’allarme è l’Ordine degli Architetti di Ravenna. Basterebbe il racconto di un loro iscritto per alzare le mani: "Non mi risulta che in ordinanza ci sia scritto che mi verrà richiesto di fornire 4 volte la carta d’identità, elencare 3 volte i danni subiti, caricare 4 volte le fatture pagate e così via con moltiplicatori da 3 a 6 di ogni documento o dato o informazione, il tutto da comunicare con modalità sempre diverse nella forma e con tempistiche che si dilatano all’infinito". E così si finisce, per usare le parole del presidente dell’Ordine degli Architetti, Rita Rava, che riceve continuamente lamentele da parte dei suoi iscritti, "siamo seppelliti dalla burocrazia e non riusciamo a completare le domande di rimborso a causa della macchinosità del portale Sfinge in dotazione alla Regione, della costante richiesta di integrazioni documentali quando non previsto dalle varie ordinanze e dall’atteggiamento non collaborativo di chi supervisiona. La rendicontazione è di gran lunga la fase peggiore".

Il problema, spiegano dall’Ordine degli Architetti, "è costituito dalla contraddittorietà delle ordinanze, complicate, spesso inapplicabili ed eccessivamente selettive, dall’impossibilità di vedere concluso l’iter di invio delle perizie mediante il portale Sfinge, perché immancabilmente i tecnici si vedono richiedere nuovi documenti, non previsti inizialmente. Spesso, inoltre, la documentazione necessaria è molto complicata se non impossibile da reperire, come per esempio la testimonianza fotografica dei danni all’epoca dei fatti, più di un anno e mezzo fa". Invitalia, l’organismo che controlla la correttezza della documentazione per conto dello Stato, "ha la facoltà di pretendere integrazioni a non finire e in un numero di copie mai preciso". Perché nessuno intervenga, a livello centrale, per rendere la vita più semplice ai richiedenti, rimane un mistero. "Il sentore su tutti i fronti è che sia urgente una semplificazione dell’intera procedura". Tra l’altro "gli architetti e gli altri rappresentanti delle professioni tecniche hanno già fornito un corposo elenco di suggerimenti", rimasti inascoltati. L’Ordine degli Architetti chiede al nuovo commissario Curcio "di prendere atto di tutte le richieste avanzate più volte dai tecnici e dai comitati dei cittadini alluvionati". I tecnici temono che in pochi riceveranno un risarcimento, "in quanto concreti ostacoli impediscono che le domande vadano a buon fine".