Sos infrastrutture fra cantieri infiniti, e strade piene di buche

E di nuovo a parlare di nuove strade progettate, finanziate o ancora da finanziare o soltanto da realizzare perché già assegnate alle imprese aggiudicatarie. Imprese che a volte si dimostrano inadeguate piantando i lavori a metà magari dopo aver incassato i relativi compensi. Parlo in generale perché al di là di quanto letto sul giornale non conosco i dettagli di ogni singolo caso, come credo sia per la grande maggioranza dei cittadini. Il ponte di Grattacoppa finalmente riaperto dopo molto ritardo, quello tra San Pancrazio e Ragone ancora in sospensione, quello della ferrovia sul Santerno a Sant’Agata, da 200 tonnellate che andrà tolto intero com’è e poi demolito a terra, e quindi richiede una gru che necessita di una piattaforma appositamente realizzata di cui pare non vi sia alcuna traccia, per ora.

Il sottopasso della ferrovia a Bagnacavallo con rotonda sulla provinciale 253 al momento realizzata dalla semplice fettuccina da cantiere a circondare erbacce, e la sede stradale rettilinea come sempre stata. Se qualche operaio è al lavoro su quel cantiere, sarà nello scavo sotterraneo perché dalla strada non si vede. Differenza tra la teoria e la prassi? La deputata Alice Buonguerrieri dice che i lavori della nuova Ss67 tra Classe ed il porto procedono spediti grazie alla vicinanza del governo al territorio ed in effetti quel cantiere va avanti, anche se i lavori relativi al ponte per Porto Fuori non paiono essere andati tanto celermente come previsto. E la pavimentazione? Le strade intorno al porto presentano voragini affrontabili con mezzi da fuoristrada, ma anche lì qualche decina di metri di strada ogni tanto viene riasfaltata. Salendo dalla Ss67 verso Ravenna su via Trieste, arrivando dal porto, i primi metri della rampa presentano una buca di forse 10 metri quadrati profonda 10 o 20 cm. E gli sfalci dell’erba lungo le banchine stradali di Anas e provinciali? Siamo a maggio inoltrato e molta erba è arrivata alla massima altezza possibile indisturbata. Seduti dentro una normale vettura, non si vede chi arriva dalle strade nelle quali ci si immette, eppure non servono milioni di euro per mandare qualcuno a sfalciare le banchine stradali, almeno non tanti come per costruire una nuova strada.

Lidiano Cassani