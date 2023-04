Sos lavoratori cercansi Dai ristoranti agli hotel non si trovano i dipendenti "Dobbiamo ridurre i servizi"

Aiuto cuochi, pizzaioli, lavapiatti, camerieri e chi più ne ha più ne metta. Un rapido sguardo nei siti web di ricerca di lavoratori e si scopre che è in corso una vera e propria caccia al personale. E non è solo Ravenna, ovviamente, o l’Italia a risentire di questa mancanza di figure per bar o ristoranti. Richieste arrivano da una catena di ristoranti svizzeri che reclama personale per la cucina, oppure un gruppo olandese che gestisce pizzerie che è nelle stesse condizioni. Gli effetti collaterali della mancanza di personale ricadono sui locali come ristoranti, bar, bistrot.

Beatrice Bassi amministra i locali che appartengono al Gruppo Spadoni. "Per chi ha più attività nello stesso settore, come quello della ristorazione in questo caso, è inevitabile ricorrere a qualche riduzione dell’attività. Trovare personale è un’impresa per tutti. Cerchiamo di fare ogni incastro possibile, ma a un certo punto non resta che intervenire sui locali, anche se è un peccato perchè l’economia del nostro territorio si basa, anche, sul turismo che è strettamente legato all’offerta gastronomica". Casa Spadoni di Faenza e il Mercato Coperto non hanno ridotto orari o cambiato abitudini, diverso il discorso per Casa Spadoni San Vitale e Ca’ del Pino. "Nel primo caso – spiega Bassi – non facciamo più solo un giorno di chiusura settimanale, ma due. E in qualche circostanza ne aggiungiamo un terzo. Dipende dal periodo: se c’è molto afflusso turistico, se la stagione è buona e via dicendo. Anche a Ca’ del Pino abbiamo portato le chiusure settimanali da uno a due giorni, ma sempre con flessibilità. A me dispiace molto, perchè ne va di mezzo tutto il territorio che va promosso nel suo insieme".

Cristiano Ricciardella e Mascia Ferri gestiscono il Serafina, il bagno al mare Ondina, e tre ristoranti nel contesto di Cinema City (American Graffiti, Cinemapizza e la bruschetteria). "Per ora – spiega Ricciardella – riusciamo a gestirci. Ma con l’arrivo delle ferie del personale che lavora nei locali a Cinema City, dovremo decidere di chiudere qualcosa. E sarà nei locali adiacenti la multisala. In giro ci sono migliaia di richieste di personale di ogni tipo. Temo che andando avanti con la stagione, sarà ancora peggio. Quindi il nostro settore non avrà altra soluzione che ridurre l’apertura di qualche locale". "È vero, non è che facciamo miracoli. Se non ci sono cuochi o camerieri, non abbiamo tante alternative" commenta Matteo Salbaroli che gestisce Cucina del Condominio, Acciuga, il chiosco Osteria n 10 e Laboratorio 81. Per il momento Salbaroli aspetta ad aprire il chiosco di piazza della Resistenza. "Non riesco a far fronte alle esigenze di tutti i locali, perché cerco personale ma non lo trovo, come tutti. Quindi, per ora sacrifico il chiosco. Poi vedremo, ma è una situazione molto difficile".

Stessa musica negli hotel. Negli ultimi anni trovare personale è diventato un rebus, tanto che diverse strutture hanno iniziato a non fornire più alcuni servizi (come la pensione completa o la mezza pensione) perché non trovano il personale in cucina e ai piani. "Negli ultimi due anni il 5-7% delle strutture ha chiuso le cucine – dice Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia – e ciò significa che nel giro di 10 anni, se non cambia la tendenza, metà degli alberghi offrirà solo il pernottamento. Vuol dire snaturare l’offerta turistica romagnola aumentando la spesa per le famiglie, che si ritroveranno a mangiare sempre fuori". Casadei si oppone alla critica che viene mossa più spesso al lavoro stagionale in riviera, ovvero paghe basse per molto impegno. "La riviera romagnola non gode di ottima reputazione dal punto di vista dell’offerta lavorativa e non ne capisco il motivo – prosegue – perché gli stipendi che riconosciamo mi sembrano in linea o anche superiori a quelli offerti in altre realtà. Il fatto è anche che molti settori in Italia hanno problemi di personale, ma un lavoro annuale a tempo indeterminato ha un certo tipo di attrattività, mentre quello stagionale implica precarietà, stare mesi lontani dagli affetti e dalla famiglia: un sacrificio che richiede sforzi".

