Sos nella notte. A Riolo mezzo metro d’acqua nelle case: "Tutto come a maggio"

A Casola Valsenio e Riolo Terme i sindaci e gli abitanti contano sul calendario i giorni che restano prima della fine della stagione delle piogge e delle nevicate. Troppi: all’indomani delle precipitazioni che hanno di nuovo allagato alcune vie di Riolo Terme e costretto il Comune di Casola Valsenio a sfollare dieci persone, che risiedevano nelle vicinanze del fiume Senio, l’umore è nero. Davanti c’è tutto un inverno, e i lavori che sarebbero dovuti essere eseguiti per mettere definitivamente in sicurezza il territorio sono ancora di là da venire. "A Riolo la situazione è analoga a quella del 17 maggio – evidenzia la sindaca Federica Malavolti –, in via Firenze, via Liverani e via Fornace le acque del Senio, esondato poco lontano, hanno invaso le case fino a un’altezza anche di mezzo metro".

Nella nottata fra giovedì e ieri la provinciale casolana, la principale arteria della vallata, è stata di nuovo chiusa per qualche ora in direzione del comune toscano di Palazzuolo. E’ stata liberata intorno alle 2 di notte, dopo l’arrivo di un bobcat. Sulle strade di Casola Valsenio i pochi operai comunali continuano a lavorare per ricucire la viabilità, in quella che ora appare però come una tela di Penelope, pronta a disfarsi alla prossima pioggia. E’ il caso di via San Ruffillo, che avrà bisogno di essere nuovamente ripristinata dopo gli accumuli di fango che l’hanno colpita la scorsa notte. "Da mesi ci sgoliamo per dire al governo che questo territorio ha bisogno di risorse e di uomini – tuona il vicesindaco di Casola Maurizio Nati –. La montagna meritava di meglio che essere lasciata a se stessa per così tanti mesi. Il Comune non ha ricevuto praticamente un euro dal governo e non ha più risorse: le aziende di manutenzione si sono stufate di aspettare di essere pagate, e hanno comprensibilmente cominciato a lavorare con i privati; stiamo riuscendo a pagarle solo ora. I fossi a lato delle strade devono di nuovo essere ricostruiti daccapo. Abbiamo già perso tutta l’estate, non possiamo aspettare ancora".

La macchina della solidarietà nel frattempo si è mossa: Banca di Imola, parte del gruppo bancario la Cassa di Ravenna, ha attivato fino al 31 dicembre la possibilità di accedere a finanziamenti fino a 250mila euro per chi è stato colpito dagli eventi meteo delle ultime ore. Casola è di nuovo l’epicentro romagnolo della crisi: a Brisighella, più a ovest, i sensori che monitorano la frana di San Cassiano non hanno registrato movimenti. Maurizio Nati chiede che sia almeno dislocata sul territorio del suo comune una squadra attrezzata di Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i punti più critici e intervenire prontamente in caso di nuove emergenze: "abbiamo un centro già equipaggiato a dovere. Ma abbiamo bisogno che quegli uomini arrivino". In prefettura è stato fatto il punto sull’allerta meteo prevista per oggi, spiegano da piazza del Popolo: ci si attendono precipitazioni meno gravi di quelle di giovedì notte.

Filippo Donati