Sos occupazione a Russi Cercansi operai disperatamente Progetto per attirare i giovani

Sono 300 solo nel settore metalmeccanico e dell’artigianato i posti di lavoro scoperti nel territorio di Russi. Si cercano operai, operai specializzati, piazzalisti, tornitori, fresatori, verniciatori e ingegneri. Ma non si trovano. "Difficoltà che, credo in parte siano dovute al fatto che tanti nostri concittadini non conoscono opportunità e potenzialità del nostro tessuto produttivo. Siamo scarsi nel marketing" afferma la sindaca Valentina Palli.

Dalla necessità delle aziende di reperire personale e dalla volontà di far conoscere ai giovani le opportunità vicine nasce il progetto ‘Conoscere il mondo del lavoro a Russi’, ideato dall’amministrazione comunale con Cna, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Aeca, associazione regionale a cui aderiscono 12 enti di formazione professionale di ispirazione cristiana, fra cui Engim Ravenna e Cefal Faenza e Villa San Martino.

Le imprese che hanno aderito al progetto sono: Officina Graziani, Frega srl., Meccanica Mazzotti, Frigo Meccanica, DMO e Kvernerland Group. Sono tutte del settore metalmeccanico e impiegano dai 30 operai delle medie imprese agli oltre 300 di Kvernerland. Ha aderito anche Dml, società che commercializza elettronica e elettrodomestici con la catena Trony e che meno di un anno fa a Russi ha acquistato i capannoni dell’ex Mercatone Uno. Altre aziende possono aderire scrivendo a [email protected]

"Negli incontri con le aziende è emersa in maniera sistematica la difficoltà di trovare addetti, anche per posizioni di prestigio – ha detto Palli – e la carenza di personale è un freno alla loro crescita. Per questo con loro e Aeca promuoviamo alcune iniziative. La prima il 27 maggio con un open day delle imprese, a cui possono partecipare giovani e studenti delle scuole medie in su e le loro famiglie. Un’occasione per le aziende per presentarsi, per i giovani una scoperta delle nostre realtà e delle opportunità professionali che offrono". In settembre, in occasione della Fira di Sett Dulur, sarà allestito un ’Job Fira’, un punto di incontro con formatori esperti per informazioni su scuola, orientamento e formazione per studenti, ma anche per lavoratori o adulti che hanno perso il lavoro.

Infine in ottobre ci sarà un incontro nella scuola media Baccarini con le classi terze e i genitori. Sono intervenuti anche Flavio Venturi,una carriera nella formazione professionale, e Giuseppe Ottani di Aeca, che ha parlato della possibilità di specifici corsi di formazione nei laboratori dei centri professionali, ma anche all’interno delle stesse aziende. Percorsi rivolti sia a giovani in cerca di occupazione, sia a chi necessita di riqualificarsi. È stato sottolineato che oggi anche la più piccola impresa necessita di personale che conosca la lingua inglese. Gli imprenditori hanno sollecitato anche "corsi di lingua italiana per gli stranieri". Per quanto riguarda la presenza di orientatori della formazione professionale nell’incontro con gli alunni di terza media la sindaca ha precisato "che si tratta di un’occasione di presentazione delle possibilità che offre il territorio".

Claudia Liverani