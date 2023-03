Sos ponti malandati "Andiamo avanti con le nostre risorse Ma il Governo ci aiuti"

La prima boccata d’ossigeno è arrivata nel 2018: 15 milioni per ridare vita a quel palloncino sgonfio che era diventata la Provincia dopo i provvedimenti che hanno ridotto l’importanza di questi enti, trasformandole in enti di secondo livello. E poi altri 14 milioni nel 2021. Ci è voluta purtroppo una tragedia, quella del ponte Morandi, per accendere i riflettori sullo stato di ponti e strade: e così quei soldi alle Province, tra cui appunto quelli alla nostra, sono stati stanziati per la manutenzione della rete viaria.

I ponti, del resto, sono sotto la lente da anni. La Provincia di Ravenna ne possiede 380 su 800 chilometri di strada tra grandi e piccoli, a una o più campate, situati su strade di grande traffico o in punti meno importanti della viabilità.

E allora quali sono i ponti che beneficeranno dei fondi? Partiamo da quelli inseriti legati al finanziamento del 2018, tra cui rientrano il cantiere per l’adeguamento statico e sismico del ponte sulla Casolana a Riolo, sulla chiusa del Senio, partito nei mesi scorsi per 1 milione e 977mila euro. Sulla provinciale 6 invece uscirà a breve la gara d’appalto per il cantiere che partirà sul ponte di Masiera, sul Senio, sulla strada che collega la frazione bagnacavallese con la vicina Fusignano. A Tebano, sulle prime colline faentine, si progetta il nuovo ponte sul Senio.

Tra i cantieri che attendono di essere ’sbloccati’ ci sono invece quelli per i ponti di Ragone da 1 milione e 100mila euro e San Marco da 1 milione e 45mila euro. Entrambi hanno avuto qualche problema. "Nel primo caso la ditta non è ancora pronta, nel secondo c’è una questione di completamento dei pareri da parte del Servizio tecnico di bacino – dice Nicola Pasi, consigliere con delega alle Strade –. Ci sono poi le difficoltà legate ai rincari. L’anno scorso c’è stata un’esplosione dei prezzi, come noto: il Governo ha chiesto alle Regioni di approvare nuovi prezziari aggiornati per le gare, ma anche i lavori già affidati con le vecchie gare vengono liquidati con nuovi prezzi". A questo proposito, aggiunge Pasi, "stiamo andando avanti con le nostre risorse, ma abbiamo chiesto al Governo di farsi carico delle spese aggiuntive". I tempi quindi per Ragone e San Marco sono tuttora incerti.

Ci sono poi i ponti finanziati con i fondi stanziati dal Governo nel 2021, inseriti nel piano della Provincia l’anno scorso. Tra questi figura la demolizione e ricostruzione di tutti i ponticelli lungo la provinciale 254, ovvero la strada panoramica (e d’estate trafficatissima) che si snoda tra le saline di Cervia.

La Provincia di Ravenna infatti intende mettere in sicurezza tutti i manufatti per 1 milione e 300mila euro: si prevede di arrivare ad appaltare il cantiere entro l’anno. "La strada verrà chiusa a tratti – spiegano dall’ente – ma cercheremo di scegliere la stagione più opportuna per i lavori: non l’estate, ovviamente. Utilizzeremo dei manufatti scatolari per rendere i lavori più veloci".

È stato finanziato anche il rifacimento e l’adeguamento statico e sismico di altri due ponti importanti: il primo è quello sul Lamone sulla via Madrara e il secondo quello sul Santerno sulla provinciale 21, che collega Bagnara di Romagna a Mordano, nell’Imolese. I cantieri sui due manufatti costeranno complessivamente 1 milione e 670mila euro e anche in questo caso si punta ad arrivare alle procedure per la gara d’appalto entro l’anno. Infine nel 2024 sarà la volta del ponte dei Monteroni, sulla Casolana.

Sara Servadei