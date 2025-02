Sos zona stazione. Un altro arresto. Si riaccende la polemica

Un altro arresto ai giardini Speyer: un 27enne originario del Gambia, fermato dalla polizia locale per la seconda volta per evasione. Per l’uomo infatti erano stati disposti i domiciliari in seguito a una rapina avvenuta lo scorso agosto per un telefono e un orologio. Domenica sera, però, l’uomo è stato fermato dagli agenti in stazione in evidente stato di alterazione psicofisica da alcol: il 27enne ha tentato la fuga gettando anche a terra una bottiglia di vino, che si è rotta, ma è stato comunque fermato. Era già successo lo scorso 10 febbraio. Comparso davanti al giudice lunedì, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

È l’ennesimo episodio di criminalità ai giardini Speyer in pochi giorni, dopo il tentato accoltellamento di mercoledì scorso e la rapina per un monopattino sabato sera. Due episodi terminati con l’intervento delle forze dell’ordine (e due arresti, da parte della polizia locale e della polizia di Stato). E così si sono riaccesi i riflettori sulla criminalità nella zona della stazione. "L’attenzione da parte delle forze dell’ordine non manca – spiega il prefetto Raffaele Ricciardi –. I controlli lì ci sono sempre, ci sono sempre stati e ci saranno ancora. Valuteremo ulteriori rafforzamenti in sede del comitato di ordine e sicurezza pubblica".

"Le pattuglie sono lì quotidianamente – dice Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ascom provincia di Ravenna – ma lì la situazione è disastrosa, sta diventando come in tante zone d’Italia e la gente è esasperata. Anche i negozianti talvolta se ne vanno: ho visto un certo viavai tra le attività etniche, che aprono e poi chiudono a stretto giro, segno che le cose non vanno bene". Mambelli rilancia un’idea di cui si è parlato negli ultimi anni, che era candidata a un bando europeo quattro anni fa e di cui poi non si è più parlato: quella di creare un ponte che colleghi la Darsena alla città. "Il cavalcavia potrebbe partire dagli Speyer, sarebbe un bel progetto per una vera valorizzazione della Darsena. Questo porterebbe a un bel movimento di gente che va da una parte all’altra, e si arriverebbe così a una riqualificazione naturale anche degli Speyer. È un investimento importante (quattro anni fa si era ipotizzato che servissero 35 milioni, ndr), ma che ripagherebbe nel tempo e lasciando un po’ di libertà agli imprenditori si potrebbe creare velocemente una bella zona per la città".

A proposito di imprenditori, tra coloro che sono andati controcorrente in questi anni scommettendo sulla zona c’è sicuramente Claudia Agrioli, che nel 2019 ha aperto una galleria d’arte, la Pallavicini 22 Art Gallery, nella casa di proprietà della madre dove prima c’erano due negozi etnici. E nello stesso stabile ha dato gli spazi in affitto a giovani e studenti. "L’arrivo della galleria ha fatto tanto; davanti all’edificio la situazione è molto cambiata, anche se rimane una zona difficile. Io stessa ho aperto la galleria affinché le persone del quartiere potessero riappropriarsi del territorio. Una volta nella via c’erano diversi negozi di vicinato: un fotografo, una lavanderia, una merceria... Nel nostro immobile c’è stato un ufficio postale, poi un orafo, un’erboristeria e un’agenzia immobiliare. E mi piacerebbe molto se tornassero gli artigiani, le attività giocano un grande ruolo sulle frequentazioni nella zona. Io per questo motivo tengo le luci della galleria accese anche di notte, penso che anche questo possa cambiare molto la percezione di un luogo. Sostengo la legalità".

Sara Servadei