Sospensione della circolazione per gara ciclistica nelle strade interessate

Il 7 aprile per consentire lo svolgimento della gara ciclistica ’Coppa caduti di Reda’, il cui percorso interessa tratti di strade nei comuni di Faenza e Brisighella, è stata adottata una ordinanza per la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 13 sino a cessate esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della carovana di gara, per un tempo non superiore a 15 minuti.

Durante la sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti.