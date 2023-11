Sospesa la pronta disponibilità. Agli infermieri il braccio di ferro

E’ stata confermata la sospensione del piano di pronta disponibilità per gli infermieri ipotizzato dall’Ausl Romagna. La decisione è arrivata al termine dell’incontro avuto giovedì dalla dirigenza con i rappresentati di Cgil, Cisl e Uil. La pronta disponibilità obbligatoria, che prevedeva per gli infermieri la possibilità di essere chiamati a coprire turni rimasti scoperti in reparti e ospedali diversi dal proprio, non prenderà il via: "Dopo diverse proposte avanzate al direttore generale – spiegano i sindacati in un breve comunicato – si è trovata la sua disponibilità a ricevere, da parte di Cgil, Cisl e Uil, proposte alternative basate sulla volontarietà debitamente valorizzata". Paiono essere diverse le linee del Piave che gli infermieri hanno indicato come non superabili: "Da una parte – spiega per la Cgil Marco Palagano – non ci convince affatto l’ipotesi che gli infermieri possano essere chiamati in presidi sanitari lontani da quello abituale, o in reparti difformi da quello in cui normalmente operano. Altra ipotesi per noi inaccettabile è che al turno di notte si vada a sommare un turno con partenza prevista per le 16".

Nelle prossime settimane "verranno avanzate delle nostre proposte formali – entra nel dettaglio per la Uil Luca Lanzillotti –. La direzione sarà quella della pronta disponibilità su base volontaria". Un nodo è quello del ‘no’ di molti infermieri all’autogestione in fatto di organizzazione del reparto: "Dobbiamo andare a monte e chiederci come mai fra gli infermieri aumentano le assenze dovute a malattia. Ci sono evidenti problemi in fatto di clima lavorativo, di carichi di lavoro, di disaffezione verso l’Ausl. E dobbiamo risolverli". Ad oggi sembra difficile ipotizzare un sistema che consenta regolarmente di sopperire con cinquanta turni al giorno di pronta disponibilità sul territorio romagnolo: probabilmente occorrerà una maggiore elasticità. "I pilastri devono essere la volontarietà e la giusta valorizzazione economica – puntualizza il segretario generale Fp Cisl Mario Giovanni Cozza –. Entro dieci o quindici giorni è previsto un nuovo incontro. Valuteremo ovviamente anche in base alle risorse in campo". I circa venti euro previsti per il turno di pronta disponibilità (da sommare agli straordinari in caso di effettivamente chiamata) non sono giudicati un’offerta all’altezza. Per il momento sembra però escluso che la remunerazione venga commisurata alla distanza coperta dal dipendente per recarsi all’ospedale in cui si viene chiamati.

Filippo Donati