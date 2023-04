Parcheggi blu in arrivo in tutti i lidi a Ravenna: il costo è un euro all’ora

Ravenna, 22 aprile 2023 – Sosta a pagamento nei weekend in tutti i lidi ravennati (a esclusione di Casal Borsetti). Il Comune ha deciso di estendere gli stalli blu ai principali viali dei lidi, eliminando però le tariffe più care previste negli orari serali nelle uniche località finora a pagamento: Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido di Dante.

Ieri Palazzo Merlato ha annunciato la novità, destinata a far storcere il naso a tanti dopo le polemiche risvegliate già l’anno scorso dall’aumento dei prezzi. Le tariffe saranno standard per tutti i lidi: 1 euro all’ora con possibilità di forfait valido 9 ore a 6 euro oppure giornaliero a 10 euro. A Marina e a Punta Marina si paga tutti i sabati dalle 9 alle 2 e le domeniche dalle 9 alle 22 dal 29 aprile al 10 settembre. Si pagherà anche il 1 maggio (dalle 9 alle 22) e da giugno a settembre anche i venerdì (dalle 9 alle 2). Ad agosto la sosta sarà a pagamento tutti i giorni da venerdì 4 a sabato 19 dalle 9 alle 2 e domenica 20 agosto dalle 9 alle 22. Si paga a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni e a Punta Marina sul lungomare Colombo. Negli altri lidi si inizierà a pagare da giugno fino a settembre tutti i venerdì e i sabati dalle 9 alle 22 e tutte le domeniche dalle 9 alle 22. Ad agosto inoltre la sosta sarà a pagamento dalle 9 alle 2 da venerdì 11 a martedì 15. Le strisce blu compariranno a Marina Romea in viale Italia, a Lido Adriano in viale Petrarca e nell’area di sosta accanto a piazza Vivaldi, a Lido di Dante nei parcheggi tra i viali Del Duca e Piccarda e gli stabilimenti, a Lido di Classe in viale Vivaldi e piazza Ricci e a Lido di Savio in viale Romagna.

L’anno scorso si pagava solo a Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido di Dante: tariffe e forfait erano gli stessi, ma era previsto anche un prezzo più alto per la sosta serale, quest’anno eliminato. Lasciare l’auto nei viali principali di questi tre lidi costava infatti 1,5 euro all’ora dalle 18 a mezzanotte. Nel maggio 2022 le tariffe sono state raddoppiate rispetto al 2021: fino ad allora infatti si pagavano 0,5 euro all’ora dalle 9 alle 18 e 1 euro dalle 18 in poi. La decisione un anno fa risvegliò molte polemiche e quest’anno, complice anche la rimozione dei posti auto negli stradelli, c’è da aspettarsi altrettanto. Rispetto all’anno scorso è aumentato invece il servizio del navetto, entrato in funzione in anticipo e da giugno sarà attivo tutti i giorni, e non più solo nei weekend.