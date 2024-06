Sosta ai lidi, si cambia. Ecco gli abbonamenti destinati ai clienti di hotel e pensioni

Arrivano le nuove tariffe e le possibilità di abbonamento per gli operatori turistici dei lidi. Approvata durante la giunta comunale di ieri a Ravenna la delibera che prevede l’estensione, fino al 15 settembre 2024, della tariffa di sosta ’turistica’ e la relativa procedura di emissione fissata per il centro della città anche alle strutture ricettive collocate nei lidi. Così i clienti delle strutture ricettive non all’aria aperta (ad esempio hotel, alberghi, pensioni, B&B) ubicate nelle strade in cui è attiva la sosta a pagamento nelle località balneari (ad esclusione di viale della Pace e viale delle Nazioni, nel tratto da via Ciro Menotti a viale della Pace a Marina di Ravenna) potranno usufruire delle seguenti possibilità; abbonamento trimestrale, valido per 3 mesi solari dall’inizio del mese solare di emissione, tariffa forfettaria 125 euro; abbonamento mensile, valido dall’inizio alla fine del mese solare di emissione, tariffa forfettaria di 50 euro.

Gli abbonamenti saranno rilasciati da Azimut ai titolari delle strutture ricettive che dovranno esibire e consegnare ricevuta di versamento secondo le disposizioni operative che verranno rese note attraverso il sito istituzionale del Comune di Ravenna e quello di Azimut, analoghe a quelle in vigore per le strutture ricettive ubicate nella Zpru (Zone di particolare rilevanza urbanistica) e Ztl del centro cittadino. Sono escluse dalla possibilità di sosta le aree regolamentate di viale della Pace e viale delle Nazioni, nel tratto da via Ciro Menotti a viale della Pace a Marina di Ravenna). Da ricordare che la sosta con ’tariffa turistica’ per le strutture ricettive ubicate nei lidi non consente la sosta in aree regolamentate del centro città. Resta ad ogni modo possibile per i turisti fruire dei pacchetti a disposizione della cittadinanza: tariffa (dalle ore 09 al termine) di 1 euro/ora, con possibilità di forfait valido 9 ore per 6 euro complessivi; tariffa giornaliera (dalle ore 09 al termine) a forfait giornaliero per 10 euro complessivi. Inoltre, per le strutture ricettive site nella Zpru dei lidi, l’inserimento della targa nell’applicativo informatico sostituisce sia il contrassegno che i biglietti rilasciati dai dispositivi di controllo di durata della sosta presenti nelle aree a parcometro dei lidi. Gli incassi derivanti dal pagamento dei contrassegni per ’tariffa turistica’ seguiranno le medesime procedure attualmente vigenti per gli incassi dei parcometri.

"Dopo un lungo lavoro per ottenere un riequilibrio complessivo della regolamentazione della sosta turistica, quest’anno abbiamo iniziato con la sperimentazione delle nuove modalità nella zona del centro storico subito dopo Pasqua ed oggi siamo in grado di rivolgerci agli operatori dei lidi", spiega Gianandrea Baroncini, assessore alla mobilità. In questo quadro, continua l’assessore, "l’impegno che abbiamo messo in campo per la digitalizzazione dei parcometri da un lato e per l’implementazione della piattaforma software dall’altro ci permettono di rivolgerci anche alle strutture ricettive dei lidi con unica esclusione di viale delle Nazioni. I pacchetti che gli operatori possono mettere a disposizione dei loro clienti sono: un abbonamento trimestrale a 125 euro e un abbonamento mensile, valido dall’inizio alla fine del mese solare di emissione, a 50 euro. Si tratta di uno strumento ulteriore a disposizione delle nostre località balneari in previsione dell’estate".

Giorgio Costa