Sosta al Guidarelli, da domani cambiano le tariffe Per un anno si paga 1140 euro

Dall’1 aprile varieranno le tariffe di abbonamento presso il parcheggio Guidarelli. Le tipologie di abbonamento offerte, spiega Azimut, avranno i seguenti costi: mensile 100 euro, trimestrale 285, semestrale 570, annuale 1.140.

Rimangono valide le condizioni di rilascio e utilizzo richieste a decorrere dal 1° marzo 2023, in particolare: 1) l’abbonamento consentirà la sosta, senza limiti temporali nel periodo di validità, esclusivamente al piano superiore del parcheggio e non darà diritto a stalli riservati, come in precedenza. 2) la durata dell’abbonamento è riferita al mese solare, a decorrere dal primo del mese a cui si riferisce la richiesta di abbonamento sino all’ultimo giorno di calendario del periodo prescelto.