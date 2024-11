Sosta gratis da sabato al 6 gennaio

Sospensione della sosta a pagamento a Milano Marittima da sabato al 6 gennaio. Questa la decisione presa dalla giunta comunale "per incentivare l’affluenza di turisti e residenti". A renderlo noto l’amministrazione comunale, che nell’occasione riepiloga anche le tante iniziative in programma durante le prossime festività. E sempre a proposito di mobilità, dal 7 dicembre sarà in funzione il trenino natalizio ’Christmas Express’, che farà la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord) durante i weekend del 7 e 8 dicembre, del 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre (le partenze sono previste ogni 20 minuti). Candario dettagliato di “Illumina il Natale” e aggiornamenti in turismo.comunecervia.it/