Sostakovic secondo Moni Ovadia La storia del nemico del popolo

Dietro le spesse lenti da miope, lo sguardo appare imperscrutabile; cercava, forse, di mettere a fuoco la verità dell’arte di fronte alle pretese impossibili del totalitarismo. Passionale, buffo, irascibile, Dmitrij Šostakovič fu ora celebrato come amico del popolo e ora bollato come nemico del popolo dal regime di Stalin: stasera alle 21 al Teatro Rasi, la prima assoluta per Ravenna Festival di ’Gli occhiali di Šostakovič’, racconta tormenti, eroismi e codardie di un gigante della musica divenuto simbolo del lacerante rapporto tra artista e potere. Ispirandosi a un filone narrativo-biografico quanto mai ricco, il giornalista e drammaturgo Valerio Cappelli – anche alla regia di questo debutto – porta in scena, come recita il sottotitolo, "onori e terrori di un antieroe", sviscerati dalla duttilità interpretativa di Moni Ovadia. Biglietto 15 euro, ridotto 12. Prevendite: 0544249244.