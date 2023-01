Sostare 90 minuti costa 2,70 euro La terza città più cara in Regione

Quanto costa parcheggiare a Ravenna, anche in confronto alle altre città capoluogo dell’Emilia Romagna? La prima impressione - poi vedremo meglio i dati - è che in città sia più conveniente sostare a lungo che parcheggiare per una ’toccata e fuga’. I numeri riguardanti la sosta sono il frutto di uno studio effettuato da Forlì Mobilità Integrata, società partecipata dal Comune di Forlì, che ha confrontato il costo dei parcheggi della città romagnola con Ravenna, Cesena, Rimini, Imola, Bologna, Ferrara e Parma.

L’indagine mette a confronto i costi per lasciare l’auto in zona A (centro storico), zona B (la parte subito a ridosso del centro) e nei posteggi lunga sosta, solitamente più distanti. Esaminiamo l’arco temporale 8 - 18.30. Nella zona A (dunque in centro), sostare fino a 30 minuti costa 1,20 euro l’ora; da 30 a 90 minuti 1,50 euro l’ora; da 90 a 150 minuti 1,80 euro l’ora con possibilità di pagare un pedaggio massimo di 3,90 euro. A Forlì le cose sono molto più semplici: il costo è di 1,30 euro l’ora, senza limiti (orario 8-20). Anche a Imola le tariffe sono, diciamo così, semplificate: 1,50 euro l’ora sia la mattina che il pomeriggio; a Cesena 1,60 euro la prima ora e 2 euro ogni 60 minuti per quelle successive (8-18.30). A Rimini il problema non si pone, nel senso che non esiste la fascia A, ma si parte dalla B, dunque più distanti dal centro: in questo caso il costo è di 1,20 euro per la prima ora e di 5 euro per l’intera giornata (8-20).

Torniamo in fascia A. A Ferrara nei parcheggi definiti ’ad alta rotazione’ il costo, dalle 7.30 alle 20, è di 1,20 euro per la prima ora e di 1,80 euro dalla seconda in poi; a Bologna il costo schizza a 2,40 euro l’ora e 2,20 l’ora con tesserina; a Parma (indicativamente dalle 8.30 alle 19.30) 1,50 euro la prima ora e 3,30 per due ore. Quando ci si deve fermare più a lungo il quadro cambio. Parliamo, in questo caso, della sosta fino a tre ore (sempre in zona A).

Intanto a Ravenna, lo abbiamo visto poco fa, il costo per sostare a lungo, fino a un massimo di due ore e mezzo, è di 3,90 euro, lo stesso di Forlì, dove però è possibile lasciare l’auto in sosta per tutte e tre le ore. La tariffa ravennate, tutto considerato, è (tolta Forlì), conveniente, perché a Parma si pagano 3,30 euro per una sosta massima di due ore. Per tre ore piene di sosta questi i prezzi nelle altre città: Cesena 5,60 euro; Imola 4,50; Bologna 7,20 euro e Ferrara 4,80 (Rimini, si diceva, non ha la zona A).

Se confrontiamo infine la situazione per una sosta di 90 minuti in zona A, l’automobilista ravennate paga 2,70 euro, il terzo costo più caro in regione (fanno ’meglio’, si fa per dire, Bologna con 3,60 euro e Parma con 3,15 euro). A Forlì e Imola il costo è di 2,25 euro; Cesena 2,60 e Ferrara (la più economica), 2,10 euro. Quanto incidono le politiche della sosta sul numero degli accessi in centro storico? Pare difficile credere che i turisti rinuncino a vedere i monumenti ravennati a fronte di differenze minime rispetto alle altre città.