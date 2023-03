Sostegno ai progetti di promozione dell’export

La Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di favorire la promozione internazionale delle piccole medie imprese e la diversificazione dei mercati, ha emanato un ‘Bando per il sostegno a progetti di promozione dell’export e partecipazione ad eventi fieristici nel 2023’. Si tratta di un provvedimento volto a supportare progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e a nuovi canali di vendita, rafforzando la funzione del commercio estero all’interno dell’azienda. I progetti consentiranno di avere inoltre ricadute economiche e occupazionali in Emilia-Romagna. Domande da presentare fino al 18 aprile 2023. Informazioni più dettagliate sono pubblicate sul sito www.confartigianato.ra.it