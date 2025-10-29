Sostegno alla Manfrediana 70mila euro per gli arredi

Una donazione per la Biblioteca Manfrediana di Faenza. E’ quella, pari a 70mila euro, che l’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi ha recentemente destinato per l’acquisto di nuovi arredi interni. Il sostegno economico arriva tramite l’Otto per Mille. La Biblioteca Comunale Manfrediana è una delle istituzioni pubbliche che fu maggiormente colpita negli eventi calamitosi che interessarono la città nel maggio 2023. L’acqua distrusse oltre agli arredi anche circa 30mila volumi, causando danni agli impianti per oltre 1,2 milioni di euro. Nonostante la parziale inagibilità dei locali più danneggiati, la Biblioteca ha mantenuto l’operatività riaprendo le sale non colpite pochi mesi dopo l’alluvione, garantendo la continuità dei servizi culturali. Parallelamente, è stato avviato un progetto organico di riqualificazione degli ambienti al piano terra per ripristinarne completamente la funzionalità. Proprio in ragione delle progettualità e soprattutto dello stato di avanzamento dei lavori di recupero e ripristino delle sale alluvionate, si inserisce il sostegno economico dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi.

I 70mila euro donati infatti sono stati destinati all’acquisto di allestimenti interni moderni, in linea con il progetto architettonico di recupero dei locali. Già nelle scorse settimane sono stati consegnati i primi elementi d’arredo, mentre la fornitura dei rimanenti sarà completata successivamente, man mano che procederanno i lavori. "Il percorso di recupero della Biblioteca Manfrediana – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola –, è ancora lungo, ma ogni passo avanti rappresenta un segnale importante di rinascita per la nostra città. La Manfrediana è uno dei poli culturali di Faenza, un luogo di socialità, conoscenza e incontro che da sempre unisce generazioni diverse". Quanto alla donazione, il primo cittadino ha espresso i propri ringraziamenti: "Il sostegno dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi è un gesto di grande valore, che ci aiuta a restituire alla comunità uno spazio essenziale per la vita culturale ed educativa. Rimettere in funzione la biblioteca significa non solo ricostruire, ma anche riaffermare l’importanza della cultura come fondamento della nostra identità collettiva".