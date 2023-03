Sostegno alle donne vittime di violenza

Sono molteplici le iniziative dell’Ausl Romagna. Nell’ambito del progetto aziendale di raccolta fondi ‘Well fare: rete per le donne. adotta una bambola’ finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono le donne che subiscono violenza con i figli minori, negli ospedali nella Romagna saranno allestite delle postazioni con la presenza dei volontari dell’associazione Artincounselling per favorire l’adozione delle bambole di stoffa tramite una donazione a sostegno della causa. A Ravenna l’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza ha organizzato l’Open Day gratuito ’Dalle donne per tutte e tutt*’. L’iniziativa è rivolta alle donne che desiderano ricevere informazioni e valutazioni in merito a patologie proctologiche, ernie di parete, calcolosi della colecisti. Le visite si terranno domani dalle 9 alle 15 presso gli ambulatori chirurgici al Piano Terra del CMP, via Fiume Montone Abbandonato 134. Prenotazioni oggi dalle 10 alle 13: 0544287399.