Sostegno dalla Regione agli investimenti abbattendo i tassi

La regione Emilia-Romagna ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere investimenti green, produttivi e innovativi delle imprese e dei professionisti attraverso un contributo ad abbattimento dei costi del finanziamento garantito da Artigiancredito. Le risorse serviranno per abbattere i costi sostenuti per i finanziamenti erogati finalizzati a investimenti produttivi, innovazione tecnologica e digitalizzazione, e per l’utilizzo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica. Sul sito www.confartigianato.ra.it sono pubblicati maggiori dettagli su questa opportunità. Ulteriori approfondimenti possono essere richiesti agli addetti del servizio credito e incentivi di Confartigianato.