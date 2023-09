Sostegno per l’acquisto Da domani sconti del 10% E aiuti a chi è in difficoltà

Per venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie in vista del ritorno a scuola dei figli, sono in programma alcune iniziative. Per esempio la ‘Settimana dello studente", promossa per il nono anno consecutivo da Ascom Confcommercio Ravenna, da domani al 13 settembre. Tutte le cartolibrerie aderenti proporranno uno sconto del 10% sul materiale scolastico (zaini, astucci, diari, cancelleria, etc.) e tutto l’occorrente per la scuola, escluso i libri di testo. Sono 10 le cartolibrerie partecipanti. A Ravenna, De.Ca.Ra in via Bassano del Grappa 41A, La Politecnica in via Corrado Ricci 13, Mancini e Co. in via Faentina 28, Punto Ufficio in via Gradenico 2 e Cartoscuola Smile in via Bonifica 28A a Porto Fuori. A Faenza, ci sono La Nuova Gaudenzi in Corso Garibaldi 71B e Sorelle Resta in Corso Mazzini 12; a Lugo, Acal in via Acquacalda 58; a Brisighella, La Pergamena in via Maglioni 21 e Wonderland in via Roma 25. Per l’undicesimo anno consecutivo, ritorna anche l’iniziativa di solidarietà ‘Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola’, promossa dalla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche Sociali. L’obiettivo è permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo. Nel 2022, hanno beneficiato del progetto 278 famiglie, per un totale di 513 studenti. Anche le donazioni in denaro sono state fondamentali, 6.540 euro a cui vanno aggiunte le donazioni di materiali scolastico raccolto. "Sono certo – afferma l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini – che la solidarietà e la generosità non verranno meno, ancor più in questa edizione 2023, un momento particolare per il nostro territorio e per tante famiglie provate anche dagli eventi meteo-climatici avversi di questi mesi". A settembre, saranno effettuate le raccolte di materiale nei punti vendita della città e delle località del forese. All’esterno dei supermercati aderenti, saranno presenti i volontari delle associazioni che inviteranno i clienti ad acquistare e a donare articoli di cancelleria. Chi lo desiderà può contribuire con un bonifico bancario, sul conto corrente della Bcc ravennate, forlivese e imolese, intestato alla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna Odv, ecco le coordinate: IBAN: IT89G0854213104037000100917, causale ‘Progetto tutti i bambini vanno a scuola’.