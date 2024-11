"Sostenere strutture per anziani. Nuovi centri di residenza"

Eugenio Fusignani, capolista di Emilia-Romagna Futura alle elezioni regionali, interviene sulle case di residenza per anziani: "Le strutture di accoglienza sono un pilastro fondamentale del welfare della nostra regione, a partire dalle nostre ravennati. Le Cra – sostiene– garantiscono dignità e benessere alla popolazione più fragile, e nel nostro territorio rappresentano un’eccellenza. Con l’innalzamento dell’età media e il progressivo invecchiamento della popolazione, la necessità di questi servizi crescerà costantemente. Per questo sarà un impegno preciso operare per chiedere investimenti e più risorse, affrontando non solo una questione sanitaria, ma anche un importante problema sociale che tocca il benessere degli anziani, gli equilibri famiglie e quelli della comunità nel suo complesso".

"L’impegno della nuova Regione – conclude – dovrà essere volto a sostenere e rafforzare le strutture esistenti, oltre a individuare nuove possibilità per costruire centri di accoglienza sempre più dignitosi e sempre più efficaci".