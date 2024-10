"Sostengo le piccole botteghe"

"Nella mia famiglia la spesa si fa quotidianamente – ricorda Luigi Sisto –. Di preferenza nelle piccole botteghe di fiducia, in particolare per quanto riguarda l’acquisto di pane, carne e pesce. Per la frutta e la verdura, invece, ci rivolgiamo a produttori locali amici seguendo la stagionalità dei prodotti. Il supermercato è comodo per quando proprio si va di fretta o ci sono offerte particolari per i prodotti per la casa. Non c’è un posto preferito. Abitando in una zona con ben cinque grandi magazzini vicini, andiamo dove è più conveniente in base alle promozioni del periodo. Il sogno? Veder scendere un po’ i prezzi, ma l’impressione è che ci sia sempre un motivo per vederli crescere"