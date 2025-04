"Sosteniamo le società sportive"

La nuova piscina comunale: un tema che negli ultimi anni ha infiammato gli animi delle associazioni sportive del territorio che utilizzano l’impianto. E così martedì una delegazione del Pri ha incontrato le realtà natatorie. Erano presenti diversi candidati alle elezioni: il capolista Giannantonio Mingozzi, il consigliere comunale uscente Andrea Vasi e la segretaria comunale Nives Raccagni.

"Dal dialogo è emersa la ferma convinzione di difendere il patrimonio sociale e sportivo che queste società rappresentano per la nostra città, con l’impegno da parte nostra di sostenere una battaglia in ogni ambito istituzionale per la salvaguardia dei volontari e del volontariato in piscina", fa sapere la delegazione dei Repubblicani. "Per questo – proseguono – da subito crediamo che sia indispensabile che le società sportive si consorzino dando luogo a un soggetto unico, il quale, come massa critica, non potrà essere ignorato dalla ditta che sta eseguendo i lavori di riqualificazione. Sarà quindi necessario e urgente per il nuovo Consiglio comunale lavorare e produrre atti per migliorare e adeguare il bando per la gestione e l’affidamento dell’impianto sportivo di via Falconieri, in modo da non perdere la possibilità di continuare ad avere un tessuto sociale volontario così proficuo, formatosi in anni di duro lavoro e passione".