Sosteniamo questa terra magna: forza Romagna

La tristezza che stiamo vivendo qui in Romagna può essere mitigata da due parole di incoraggiamento dette da un amico, da un conoscente...Così è capitato anche a me (anche se fortunatamente la mia casa qui a Villanova di Bagnacavallo non ha subìto alluvioni). Massimo, un amico romano che tutti i giorni mi contatta per avere notizie, mi ha inviato una zirudela che può essere intesa come inviata a tutta la Romagna. Eccola.

"I nostri cari amici romagnoli,

giammai li lasciamo da soli,

ogni giorno noi ci interessiamo

per mostrargli l’affetto che abbiamo.

Sosteniamo questa terra nobile e magna

e allora forza forza Romagna"

Maurizio Vaccari

Falciate l’erba

ai cigli della strade

Sono un pensionato di 72 anni e mi chiedo perché non falciano mai l’erba che cresce ai cigli delle strade.

L’erba è molto alta e nelle curve c’è poca visibilità. Specialmente nelle strade strette ci sono più pericoli per coloro che viaggiano abitualmente in bicicletta. E a piedi è molto facile farsi investire da automezzi di passaggio.

Speriamo che il Comune di Ravenna dia via libera alla pulizia dei cigli della strade.

Sergio Donati