Sostenibilità ambientale. Un tavolo europeo

Il Servizio Europa e Progettazione strategica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è in cerca di giovani dai 18 ai 35 anni per dare vita al progetto europeo ’Futuro Green 20.30: Twinning for youth’. Si tratta di uno spazio con ragazzi di diversi Paesi europei su sostenibilità ambientale ed energetica. Il progetto vuole dare vita a tavolo internazionale per redarre un ’manifesto comune sulla sostenibilità’. Mercoledì 14 maggio alle 10 il primo incontro online. Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHAaZK1IHSnROpFt6amPq12bnkzxoi51WvmIq4Ob9KsoVYyQ/viewform?pli=1.