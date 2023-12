Soto alla camera mortuaria piange la moglie

Nessuna voglia di parlare ma solo di restare in silenzio, dopo giorni intesi e concitati. Per Miguel Soto, marito di Paola Bolognesi, l’insegnante e allenatrice di pallavolo bagnacavallese scomparsa improvvisamente nella notte fra il 23 ed il 24 dicembre scorso, è arrivato il momento di uscire dalla luce dei riflettori accesi negli ultimi giorni sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Soto, 55 anni, di origine cubana era stato indagato a piede libero per la morte della moglie. A scagionarlo è stato l’esito dell’autopsia emesso nei giorni scorsi che lega la scomparsa della donna a cause naturali. Ieri, Soto, ha raggiunto la camera mortuaria di Lugo, nella quale, dalle 12 - dopo il nulla osta emesso dalla Procura - è stato esposto il corpo di Paola Bolognesi. E lì è rimasto, insieme ai parenti di lei. Sguardo basso, espressione mesta. "Non voglio parlare", ha detto. Per tutti coloro che erano legati da rapporti di amicizia o di parentela alla Bolognesi, la vicenda appena conclusa, ha quasi dell’incredibile. "E’ stato come vivere in una specie di incubo – spiegano –. Il 26 eravamo nella camera mortuaria di Bagnacavallo a piangere la sua scomparsa. Due ore dopo è cambiato tutto. Ci sembra ancora una cosa incredibile. Oltre al corpo, hanno sequestrato la casa in cui Paola abitava col marito e con il padre. Entrambi si sono trovati da un momento all’altro in strada". Il padre, bisognoso di cure, è stato portato prima al pronto soccorso dove è rimasto per oltre una giornata, poi, grazie all’intervento dei famigliari, è stato accolto da una struttura. Miguel Soto, invece, ha trovato il supporto di alcuni amici che lo hanno ospitato.

"Paola restava qua solo per il padre – spiegano –. La sua intenzione, come quella di Miguel, era di trasferirsi a Cuba. Quando abbiamo saputo che il marito era indagato ci è sembrato davvero incredibile. Loro si frequentavano da 15 anni anche se erano sposati solo da tre. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti, feste, ricorrenze. Mai avremmo potuto immaginare che si potesse sospettare di lui. E’ sempre stato mite. Anzi, accudiva il padre di Paola continuamente. Ha fatto vari lavori saltuari e noi a volte gli abbiamo dato una mano nel cercarli. Aveva sicuramente più tempo libero e lo dedicava al padre di Paola che nel tempo aveva iniziato a chiamare "babbo". Per fortuna – concludono – ora sembra essere tutto finito". I funerali di Paola Bolognesi si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 15, con partenza dalla camera mortuaria verso la Pieve di Bagnacavallo.

Monia Savioli